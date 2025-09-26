iPhone 17 Pro Scratchgate : cette vidéo choc confirme un gros souci de rayures

Le Scratchgate de l’iPhone 17 Pro fait grand bruit. De nombreux utilisateurs assurent avoir découvert des rayures dès le premier jour. Un comble pour un smartphone vendu à prix d’or, n’est-ce pas ?

Non, ce n’est pas une rumeur : le Scratchgate de l’iPhone 17 Pro est bien réel. Apple évoque de simples « transferts de matériau » causés par des supports MagSafe usés en boutique. De son côté, iFixit a voulu comprendre ce qui se cache vraiment derrière ces marques. Alors, quel est le vrai problème ?

Le test qui révèle le Scratchgate de l’iPhone 17

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessus, iFixit a décidé de prendre l’affaire au sérieux. Cela pour comprendre le Scratchgate de l’iPhone 17 Pro. Pour ce faire, ils ont utilisé un microscope haute précision. Et bien sûr, un kit de dureté Mohs niveau 4, équivalent à la dureté du cuivre.

Le résultat du test ? Sur les surfaces planes du boîtier, l’anodisation tient bon. Les rayures restent superficielles. Elles ne percent pas le métal sous-jacent. Autrement dit, sur ces zones, l’iPhone 17 Pro garde son intégrité.

En revanche, tout change au niveau du bloc photo, plus précisément sur les arêtes vives qui entourent les objectifs. Là, l’anodisation s’y détache nettement. Et quand ça se produit, l’aluminium brillant réapparaît.

Le contraste avec la finition orange cosmique de l’iPhone 17 Pro est saisissant. Un petit défaut qui saute immédiatement aux yeux.

Mais où est le vrai souci ?

Beaucoup pensent que le problème vient du matériau. Or ce n’est pas le seul souci. Sachez que l’iPhone 17 Pro utilise de l’aluminium, pas du titane. Et, l’oxyde de titane est légèrement plus dur.

Or, selon iFixit, le vrai coupable vient de la conception. C’est-à-dire de la géométrie du téléphone. Les arêtes nettes du module photo posent problème. Sur ces angles, l’anodisation n’adhère pas correctement. Elle s’écaille, laissant apparaître l’aluminium brillant dessous.

Certains experts suggèrent qu’Apple aurait pu limiter le défaut. Comment ? En arrondissant les courbes et en adoucissant les angles. La marque à la pomme, de son côté, pointe du doigt les supports MagSafe. Elle explique que le souci vient de transferts de matériau.

Certes, apparemment le « scratchgate » de l’iPhone est une faiblesse structurelle. Heureusement que ce problème touche principalement le contour du module photo, pas les surfaces planes.

