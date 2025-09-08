iPhone 17 : les coloris ont leaké, grosse déception au programme

Les dernières infos sur les coloris possibles de l’iPhone 17 ne vont pas ravir les amateurs de nouveauté. Le fun ne semble pas être au rendez-vous.

Le lancement des nouveaux produits Apple est prévu le 9 septembre 2025 lors de l’événement Awe Dropping. Comme toujours, les rumeurs et spéculations fusent à propos des futurs smartphones.

Côté performances et puissance, le futur téléphone promettrait de faire rêver. Mais niveau coloris de l’iPhone 17, je vous le dis tout de suite, le peps semble avoir disparu. Si les fuites se confirment, préparez-vous à une palette plutôt sage et un brin décevante.

iPhone 17 : des coloris trop classiques pour surprendre

Si vous êtes plutôt discret dans vos choix de smartphone, cette gamme devrait vous convenir. Parce que les coloris des quatre modèles de l’iPhone 17 restent assez classiques. Il y aurait du noir, du blanc et du gris. Du sobre, rien de plus, comme l’évoque le leaker Sonny.

L’iPhone 17 Air, lui, jouerait le blanc cassé ou le doré, dans la lignée de la finition Desert Titanium de l’iPhone 16 Pro. On retrouverait aussi une petite touche de bleu pour varier un peu.

Vous aimez un peu plus de fantaisie ? Les modèles standards seraient alors vos seuls alliés. On pourrait y trouver du vert, du bleu ou du violet. Pas exactement les teintes explosives qu’on aurait espérées pour un iPhone 17, mais ça apporte au moins un peu de variété.

Par contre, pour les modèles haut de gamme, l’iPhone 17 Pro et Pro Max, l’originalité semble totalement absente. Leur seule tentative d’audace ? Un orange assez terne.

Apple oublie sa recette ?

Autrefois, Apple savait comment surprendre avec un coloris iconique en milieu de cycle. Les fans s’en souviennent sans doute. Le violet audacieux de l’iPhone 12 ou encore le vert frais de l’iPhone 13 ont marqué les esprits.

Pourtant, cette petite tradition semble oubliée cette année, au détriment de cette capacité à relancer l’enthousiasme quelques mois après le lancement.

Alors, pourquoi Apple abandonnerait-elle le côté fun pour des coloris plus sages sur l’iPhone 17 ? Parce qu’on sait tous que, pour beaucoup d’utilisateurs, l’esthétique compte presque autant que la performance, non ?

Personnellement, je plaide pour un retour du fun, surtout dans la gamme Pro. Pourquoi pas un vert doux ou un lilas discret ? De quoi redonner du caractère à ces modèles haut de gamme et séduire ceux qui aiment un peu d’originalité.

