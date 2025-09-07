Samsung Galaxy S26 Edge : une fuite dévoile le smartphone en images

Les premières images du Galaxy S26 Edge laissent entrevoir le prochain grand coup de Samsung. Ce futur smartphone pourrait bien surprendre les passionnés de technologie. Voici donc à quoi il pourrait ressembler.

Samsung ne nous a pas encore révélé sa série Galaxy S26. Pourtant, des images du Galaxy S26 Edge commencent déjà à circuler sur les réseaux sociaux. Ce qui donne un aperçu de ce que pourrait être ce futur smartphone.

Cette nouvelle fuite vient confirmer une précédente, survenue moins de 24 heures plus tôt. Et elle prend d’autant plus de poids qu’elle provient d’OnLeaks qui est reconnu pour la fiabilité de ses informations. Autant dire qu’il y a de fortes chances que ces rendus se rapprochent de la réalité.

Les images du Galaxy S26 Edge dévoilées

Des images du futur Galaxy S26 Edge viennent de fuiter sur la toile. Comment est-ce possible, alors que le smartphone ne devrait pas arriver avant l’année prochaine ?

C’est le célèbre leaker OnLeaks qui a mis la main sur les plans d’usine du futur flagship de Samsung. À partir de ces données, il a ensuite réalisé une modélisation 3D, dont les rendus ont été partagés par le site spécialisé Android Authority.

Dès qu’on découvre ces images, impossible de ne pas le remarquer tout de suite ! Le changement est radical ! Samsung semble vouloir rompre avec la discrétion du Galaxy S25 Edge.

Selon les rendus, un large bloc photo pourrait occuper toute la largeur du smartphone. Ce design a déjà fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Car il rappelle fortement les récentes fuites concernant l’iPhone 17 Pro d’Apple.

Par contre, la fuite indique que le Samsung Galaxy S26 Edge ne disposerait que de deux optiques, exactement comme son prédécesseur.

Le style qui fait toujours la signature de Samsung

À l’avant, le Galaxy S26 Edge affiche le style emblématique de Samsung. Ainsi, son écran est presque borderless, offrant une immersion maximale. En plus, la caméra frontale se loge dans un petit poinçon central. Enfin, les bords du châssis restent parfaitement plats, rappelant le S25 Edge.

Certes, les fans du S25 Edge devraient être séduits, mais le design n’est pas la seule raison. Selon la fuite et comme le montrent les images, le Galaxy S26 Edge promettrait un design très fin. Avec seulement 5,5 mm d’épaisseur.

Galaxy S26 Series



• S26 Pro: 6.7mm

• S26 Edge: 5.5mm

• S26 Ultra: 7.8mm pic.twitter.com/7kvmOaHKjr — Tarun Vats (@tarunvats33) September 5, 2025

Cette finesse devrait assurer une prise en main très confortable. Et cela ne se ferait pas au détriment de l’autonomie. Parce que la batterie serait plus généreuse pour une utilisation prolongée.

Le Galaxy S26 Edge pourrait aussi introduire la technologie Qi2 chez Samsung. Ces aimants intégrés amélioreraient la recharge sans fil et la compatibilité avec les accessoires magnétiques. C’est un pas vers la standardisation après MagSafe d’Apple et le Pixel 10 de Google.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Croyez-vous que ce Galaxy S26 Edge aurait de quoi séduire les fans de Samsung ? Ou la marque doit-elle encore faire ses preuves pour se démarquer sur un marché très concurrentiel ?

