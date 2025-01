Samsung Galaxy S26 : un smartphone plus puissant que le dernier Mac d’Apple ?!

Votre prochain smartphone pourrait devenir aussi puissant qu’un ordinateur portable haut de gamme ? Des rumeurs annonce que le Samsung Galaxy S26 se dotent de performances comparables, voire supérieures, au processeur M4 des MacBook. Un coup de tonnerre dans le monde des processeurs mobiles, où Qualcomm et MediaTek s’apprêtent à frapper fort.

Le marché des smartphones n’a jamais été aussi compétitif ! Selon des fuites récentes, les prochains processeurs de Qualcomm et MediaTek, destinés aux modèles phares comme le Samsung Galaxy S26, pourraient rivaliser avec les célèbres puces M4 d’Apple, utilisées dans les MacBook. Ces informations promettent un véritable bond en avant pour les appareils Android, enfin capables de tenir tête à Cupertino en termes de puissance brute.

Deux petits bijoux de technologie se préparent donc à faire trembler Apple ! Le Snapdragon 8 Elite Gen 2 de Qualcomm et le Dimensity 9500 de MediaTek. Ces processeurs veulent tenir tête avec la fameuse puce M4 d’Apple, celle qu’on attend pour les prochains MacBook.

Selon les premiers benchmarks (merci Digital Chat Station !), ces nouveaux processeurs pourraient atteindre 4000 points en single-core sur Geekbench 6.

Snapdragon 8 Elite 2nd Gen – What will it bring?



• 3 or 2 nm process

• Next generation Oryon CPU cores

• All new GPU with new cores and designs

• Improved ISP and NPU



Is it worth waiting for the likes of the Galaxy S26 series for this??? pic.twitter.com/0jnr8XRQif