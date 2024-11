Selon Apple, les PC taillés pour l’IA n’arrivent pas aux chevilles du son petit Mac Mini

Apple a frappé fort cette semaine avec le lancement de ses nouvelles puces M4. L’entreprise a affirmé que ses nouveaux systèmes sur puce surpassent largement les puces IA des PC existants.

Ces annonces ont été accompagnées de l’introduction de nouveaux modèles de MacBook Pro et de Mac mini, qui mettent à profit les performances impressionnantes des M4 Pro et M4 Max.

Apple a dévoilé le M4 Pro, qui possède 14 cœurs CPU et 20 cœurs GPU. Ce modèle offre des performances jusqu’à 2,1 fois supérieures à celles du processeur Intel Core Ultra 7 258V. Le M4 Max, encore plus puissant, embarque 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. Selon Apple, il atteint des performances quatre fois supérieures à celles de ses concurrents dans les charges d’IA. Cependant, l’entreprise n’a pas comparé ces résultats aux puces IA d’AMD ou de Qualcomm, ce qui laisse quelques zones d’ombre.

Le M4 Pro peut gérer jusqu’à 64 Go de mémoire avec une bande passante de 273 Go/s. De son côté, le M4 Max double cette capacité en offrant 128 Go et 546 Go/s de bande passante. Grâce à ces caractéristiques, les développeurs peuvent manipuler de grands modèles de langage pouvant atteindre jusqu’à 200 milliards de paramètres. En comparaison, les puces Intel plafonnent à une bande passante de 132 Go/s. Cet écart met en évidence l’avantage significatif des modèles M4 d’Apple.

Optimisations nécessaires pour les charges IA

Les charges de travail IA, notamment les modèles volumineux, nécessitent des optimisations comme la quantification à 4 bits. Cette technique réduit la consommation de mémoire et permet de faire tenir un modèle de 200 milliards de paramètres dans 100 Go de RAM. Seul le M4 Max peut gérer une telle charge. Toutefois, la bande passante mémoire limite parfois les performances. Pour contourner cette contrainte, les développeurs utilisent des solutions comme Mixtral 8x22B, qui répartit la charge sur plusieurs modèles experts. Cela optimise l’efficacité sans épuiser la mémoire.

Apple a également travaillé sur l’architecture GPU de ses puces pour améliorer les performances de raytracing. La vitesse a doublé par rapport à la génération précédente. De plus, le M4 Max intègre deux moteurs d’encodage vidéo et deux accélérateurs ProRes. Ces ajouts enrichissent les capacités multimédias et la puissance graphique. Ainsi, l’expérience des créateurs de contenu et des utilisateurs s’améliore.

Nouveaux MacBook Pro et Mac mini

Les puces M4 équipent les nouveaux modèles de MacBook Pro et de Mac mini. Le MacBook Pro M4, disponible en versions 14 et 16 pouces, bénéficie d’une luminosité accrue. Celle-ci atteint jusqu’à 1000 nits pour les contenus HDR. L’appareil intègre également une caméra Center Stage de 12 MP. Le modèle de base 14 pouces avec la puce Apple M4, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage commence à 1 599 dollars. La version 16 pouces avec M4 Max, 128 Go de RAM et 8 To de stockage, atteint un prix de 7 349 dollars.

Le Mac mini adopte un format compact de 5×5 pouces et dispose d’un design repensé. Le modèle de base, équipé d’un processeur et d’un GPU à dix cœurs, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, est proposé à 599 dollars. Un Mac mini M4 Pro entièrement équipé avec un processeur à 14 cœurs, un GPU à 20 cœurs, 64 Go de RAM et 8 To de stockage est au prix de 4 699 dollars.

Les puces Apple M4 Pro et M4 Max impressionnent déjà par leurs capacités. Néanmoins, des rumeurs évoquent un futur M4 Ultra. Cette puce pourrait intégrer jusqu’à 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU. Elle offrirait jusqu’à 256 Go de mémoire et une bande passante d’1 To/s. Si cela se concrétise, Apple pourrait bien rester au sommet de la performance informatique.

