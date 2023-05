Apple M3 Pro : une fuite révèle des specs à faire trembler l’industrie

Les caractéristiques techniques du M3 Pro, la prochaine puce pour d’Apple pour les Macs, sont en fuite. Grâce au nouveau processus de fabrication 14 nm, la Pomme a atteint une puissance qui pourrait lui permettre de dominer l’industrie des processeurs…

Après une chute des ventes à hauteur de 31% au premier trimestre 2023, la priorité d’Apple est de relancer le succès commercial des Macs. Jamais ses ordinateurs n’avaient connu une telle baisse depuis l’an 2000.

Dans quelques semaines, la firme lancera sa nouvelle gamme de Macs équipés de puces M2. Toutefois, la Pomme a déjà le regard tourné vers l’avenir et son prochain processeur.

Les tests de puces M3 ont déjà commencé avec des applications tierces, afin de garantir la compatibilité avec l’écosystème logiciel.

Ainsi, un développeur App Store a pu collecter les données sur les caractéristiques techniques du M3 et les a partagées avec Bloomberg.

On découvre tout d’abord qu’Apple prépare un laptop avec des caractéristiques similaires aux modèles actuels avec un écran plus large et une définition accrue. Il s’agit vraisemblablement du MacBook Air 15 pouces attendu pour cette année.

Sa puce a huit coeurs de CPU et 10 coeurs graphiques, comme le M2 actuel. La mémoire est de 8Gb à l’instar du MacBook Air. La définition est semblable à celle du MacBook Pro.

La fiche technique du M3 Pro enfin connue

Le véritable intérêt de cette fuite est de révéler la fiche technique de la prochaine puce M3 Pro. L’une des versions en cours de test est équipée de 12 coeurs de CPU, 18 coeurs graphiques et 36 gb de mémoire.

Le processeur principal de la puce, le CPU, est composé de six coeurs à haute performance capables de prendre en charge les tâches les plus intensives et de six coeurs d’efficacité pour les opérations nécessitant moins de puissance.

Cette puce était testée sur un futur MacBook Pro haut de gamme, tournant sur mac0S 14.0 qui devrait être présentée le 5 juin 2023 à la Worldwide Developers Conference. Il s’agit probablement de la version de base du futur M3 Pro attendu pour 2024.

Un gain de puissance similaire à la M2 Pro

À titre de comparaison, le M1 Pro d’octobre 2021 avait huit coeurs de CPU et 14 coeurs graphiques. De son côté, le M2 Pro de janvier 2023 a 10 coeurs de CPU, 16 coeurs graphiques et 32 Gb de mémoire. Tous deux offraient 32Gb de mémoire.

Si la puce en cours de test est bien un M3 Pro de base, l’augmentation du nombre de coeurs par rapport au M2 Pro sera similaire à celle qui sépare les deux premières générations.

Le nombre de coeurs CPU efficaces est augmenté de deux, au même titre que le nombre de coeurs graphiques. La mémoire augmente aussi de 4Gb.

Un M3 Ultra doté de 80 coeurs graphiques ?!

En extrapolant, si le M3 Max reçoit la même augmentation de puissance que le M2 Max par rapport au M1 Max, la prochaine puce haut de gamme de MacBook Pro pourrait donc avoir 14 coeurs CPU et non moins de 40 coeurs graphiques !

Selon la même logique, la puce M3 Ultra pourrait donc avoir 28 coeurs de CPU et plus de 80 coeurs graphiques. Avec le M1 Ultra, la limite était fixée à 64 coeurs.

Elle a pu être repoussée grâce au processus de fabrication 3 nanomètres, qui sera adopté pour la première fois par Apple sur la chaîne des M3. Cette nouvelle technologie développée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co est déjà utilisée par les nouveaux iPhone, et remplace le standard 5 nanomètres.

Cette approche dernier cri permet des puces à plus haute densité, autorisant à cumuler davantage de cœurs dans un si petit processeur.

On peut s’attendre à ce que les premiers Macs équipés de puces M3 soient lancés d’ici la fin 2023 ou le début 2024. En outre, Apple prépare aussi des iMacs basés sur M3.