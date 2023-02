iPhone et MacBook : comment récupérer les données grâce aux rayons X ?

Grâce à l’utilisation de la technologie des rayons X, il est désormais possible de récupérer des données considérées comme perdues sur iPhone et MacBook.

De nos jours, l’iPhone et le MacBook sont des appareils électroniques indispensables pour de nombreuses personnes, qu’il s’agisse de leur vie professionnelle ou personnelle. Mais que se passe-t-il lorsque l’un de ces appareils tombe en panne et que toutes les données importantes sont perdues ? Il est possible que les données soient récupérables grâce à une méthode étonnante utilisant les rayons X.

DriverSavers : une technologie innovante pour récupérer les données sur iPhone

DriveSavers, une entreprise spécialisée dans la récupération de données, a récemment intégré une nouvelle technologie pour améliorer ses capacités de récupération de données. Cette nouvelle technologie, qui utilise des rayons X, permet à DriveSavers de récupérer des données à partir de disques durs défaillants, de SSD, d’iPhone et bien plus encore. DriveSavers utilise la technologie des rayons X pour l’évaluation, la vérification et la R&D :

étape d’évaluation : identifier si un téléphone mobile a des puces gravement endommagées sans ouvrir l’appareil ou prévenir d’autres dommages.

étape de vérification : confirmer qu’une puce est correctement connectée après avoir effectué des travaux.

étape de R&D : découvrir de nouvelles façons de mettre en œuvre la technologie des rayons X dans le flux de travail de récupération des données.

Avec ces nouvelles capacités, DriveSavers est en mesure de proposer des solutions de récupération de données plus avancées. « L’utilisation de la technologie des rayons X permet déjà d’améliorer les diagnostics et d’étendre nos capacités de récupération des données », a déclaré Mike Cobb, directeur de l’ingénierie. « Nous attendons avec impatience les nombreuses autres façons dont elle améliorera notre précision, notre efficacité et notre taux de récupération. »

Que faut-il savoir sur la société DataSavers ?

DriveSavers Data Recovery est une entreprise basée en Californie. Elle est spécialisée dans la récupération de données, notamment celles qui ont été perdues à la suite d’un accident ou d’une défaillance technique.

La société utilise des techniques de récupération avancées pour offrir un service de qualité à ses clients. Elle travaille avec divers types de clients, allant des particuliers aux grandes entreprises, et traite un large éventail de données.

DriveSavers est une entreprise qui se démarque de ses concurrents en matière de sécurité et de confidentialité des données. Elle est la seule entreprise qui publie un rapport d’audit annuel SOC 2 Type II et qui est conforme à la loi HIPAA. De plus, DriveSavers Data Recovery se conforme aux normes de sécurité imposées par le gouvernement américain, notamment la loi Gramm-Leach-Bliley (GLBA), le mandat Data at Rest (DAR) et la loi Sarbanes-Oxley (SOX).

Les ingénieurs de l’entreprise sont également formés aux dernières technologies de cryptage et de médecine légale, et opèrent dans une salle blanche certifiée ISO de classe 5. Ces mesures de sécurité ont permis à DriveSavers Data Recovery de travailler avec des clients prestigieux, tels que la NASA, l’Université de Harvard, Google et l’armée américaine.