iPhone 17 Pro Max : une vidéo en fuite révèle l’incroyable smartphone

L’iPhone 17 Pro Max adopterait un design robuste, un bloc photo massif et une autonomie record.

À quelques jours de l’événement annuel d’Apple, prévu le 9 septembre 2025, les rumeurs autour de l’iPhone 17 Pro Max atteignent leur apogée. Le leaker Ice Universe a diffusé une vidéo sur Weibo montrant un prototype en cours d’assemblage chez Foxconn. La séquence est brève, mais riche en détails.

Design épaissi de l’iPhone 17 Pro Max

La vidéo montre un iPhone 17 Pro Max plus épais, avec 8,7 millimètres contre 8,25 pour l’iPhone 16 Pro Max. Le bloc photo conserve sa disposition triangulaire, mais gagne en volume et adopte des contours légèrement arrondis. Flash et capteur LiDAR se logent sur la droite, une configuration qui rappelle certains modèles Pixel de Google.

Ces images confirment plusieurs rumeurs issues de maquettes et de schémas circulant en ligne. Certains diagrammes laissent entrevoir une chambre à vapeur imposante intégrée au châssis, destinée à optimiser le refroidissement lors de sessions de gaming intensives.

Le châssis en métal robuste s’accompagne d’un dos partiellement vitré. Mauvaise nouvelle pour les adeptes de réutilisation : les coques de l’iPhone 16 Pro Max ne s’adapteront pas à ce nouveau format.

La fuite recoupe également d’autres indices, comme une publication Reddit du 3 septembre 2025 montrant un prototype manipulé en usine. Tout laisse penser qu’Apple a volontairement abandonné la finesse pour privilégier endurance et solidité.

Autonomie record et performances avancées

Les spéculations concernent aussi les performances internes de l’iPhone 17 Pro Max. Une vidéo publiée sur YouTube par Vigrant Tech le 4 septembre évoque huit fonctionnalités inédites.

Parmi la liste figure la capture vidéo en 8K à 60 fps avec un codec optimisé pour réduire l’espace de stockage.

Selon des comparaisons de prototypes, la qualité photo et vidéo surpasserait celle du Samsung Galaxy S26 Ultra. La batterie profiterait d’une gestion thermique améliorée, permettant jusqu’à 36 heures d’utilisation mixte.

En parallèle, circulent des rumeurs sur un iPhone 17 Air ultrafin, limité à 5,5 mm d’épaisseur. Un contraste marqué avec le Pro Max.

Ce dernier s’affirmerait comme le champion de l’autonomie pour les utilisateurs nomades, tandis que l’Air séduirait ceux qui recherchent discrétion et légèreté.

Cependant, des doutes entourent l’authenticité de la fuite d’Ice Universe. La séquence montre deux variantes de l’iPhone 17 Pro Max, noire et argentée, avec un dos bicolore mêlant métal et verre.

Sur Weibo et X, certains commentateurs pointent des incohérences, comme des bordures d’écran trop épaisses ou un logo Apple mal positionné. Md Kashif Ali va jusqu’à qualifier l’appareil de simple dummy model, doté d’une backplate en plastique.

