Adobe Premiere arrive sur iPhone, gratuit ! Révolution pour le montage vidéo ?

Oubliez les applis basiques ! Avec Adobe Premiere qui débarque sur iPhone, les créateurs auront un vrai studio de montage dans la poche. Et c’est gratuit.

Chaque vidéo qui captive le regard repose sur un logiciel puissant. Ça, tout le monde en convient. Mais trouver une version mobile à la hauteur des attentes des créateurs ? Mission quasi impossible jusqu’à aujourd’hui.

En effet, Adobe vient de relever le défi en lançant une déclinaison de son célèbre logiciel Premiere, spécialement repensé pour un iPhone. Gratuit au téléchargement, il transforme votre smartphone en véritable studio de montage de poche.

Adobe Premiere sur iPhone : puissance et créativité à portée de main

Les utilisateurs d’iPhone sont particulièrement gâtés. Adobe leur offre Premiere, le logiciel de montage vidéo que presque tous les créateurs adorent.

Évidemment, la version mobile pour iOS reprend les fonctionnalités phares de l’édition bureau. Adobe ne fait aucun compromis. Les créateurs et influenceurs sont comblés. Parce que l’application facilite la vie des utilisateurs sans perdre en qualité.

D’abord, elle permet des ajustements précis. Elle prend aussi en charge le 4K HDR. De quoi offrir une image nette et éclatante.

En plus, vous pouvez utiliser des pistes illimitées. Des sous-titres automatiques sont aussi disponibles. On peut même les styliser. Un vrai luxe pour un montage sur smartphone.

Mieux encore, Adobe Premiere sur iPhone propose un redimensionnement automatique. Le sujet principal reste centré, simplifiant le passage d’un format à l’autre sans casse-tête.

C’est tout ?

Non. Adobe Premiere ne se limite pas aux fonctions de montage classiques sur iPhone. Elle intègre aussi Adobe Firefly, l’intelligence artificielle générative de la marque.

Grâce à Firefly, vous pouvez créer des stickers, des images ou même des contenus vidéo à partir d’un simple texte. Les créations sont basées sur du matériel sous licence, donc légal et sûr.

Le son n’est pas en reste. L’application inclut des effets sonores pilotés par la voix. Vous pouvez aussi enregistrer des voix-off de haute qualité. Il y a également la fonction Enhance Speech qui nettoie l’audio pour le rendre parfait, même si vous vous trouvez dans un environnement bruyant. C’est l’assurance d’un son professionnel, où que vous soyez.

Et après la création d’une vidéo ? Voilà ce qui devient vraiment intéressant. Parce que vous n’avez pas besoin de garder le fichier uniquement sur votre iPhone. En un clic, vous pouvez publier directement sur TikTok, YouTube Shorts ou Instagram.

Les amateurs ne sont pas les seuls à en bénéficier. Les professionnels peuvent directement transférer leur projet vers Premiere Pro sur ordinateur. Pratique pour affiner les détails avec des outils encore plus avancés.

Le seul bémol, c’est qu’il va falloir patienter pour récupérer Adobe Premiere pour votre iPhone. La sortie est prévue pour le 30 septembre prochain. Par contre, il est déjà possible de précommander sur l’App Store. Comme ça, vous pourrez tester l’application dès son lancement.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.