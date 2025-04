Ce leak dévoile un iPhone 17 Air est incroyablement mince…

Une image a fuité ! Un prototype d’iPhone 17 Air vient de surgir sur le net, dévoilant un design à couper le souffle. Apparemment, le smartphone est plus mince que tout ce qu’Apple a lancé jusqu’ici.

Chaque année, les fuites autour des iPhone font monter la pression. Mais cette fois, on tient quelque chose de vraiment spécial. Une image partagée par un leaker bien connu révèle une maquette de l’iPhone 17 Air à côté du Pro Max… et la différence saute aux yeux. Le prochain modèle d’Apple s’annonce très mince. Ce leak tombe à pic, à peu près cinq mois de la keynote de septembre.

l’IPhone 17 Air sera le plus mince dans la famille iPhone

On est à environ 150 jours du lancement de la série iPhone 17, et devinez quoi ? Une fuite croustillante vient de tomber. Le très bien informé @MajinBuOfficial a publié une photo montrant deux unités factices de la prochaine génération d’iPhone. L’iPhone 17 Pro Max d’un côté et l’iPhone 17 Air de l’autre.

Et là, l’iPhone 17 Air est incroyablement mince. D’après les rumeurs les plus crédibles, il ne mesurerait que 5,84 mm d’épaisseur. C’est plus fin que n’importe quel iPhone jamais conçu. Si l’on compare avec le Pro Max (8,3 mm), qui conserverait l’épaisseur de l’actuel iPhone 16 Pro Max, ça nous fait une différence de 42 %.

D’après ce que je sais, l’iPhone 17 Air viendra remplacer l’iPhone 16 Plus dans la gamme. Je trouve que c’est un choix audacieux mais logique, dans la volonté d’Apple de repenser sa ligne de smartphones.

iPhone 17 Air and iPhone 17 Pro Max in comparison pic.twitter.com/KrGlUXDuUY — Majin Bu (@MajinBuOfficial)

?ref_src=twsrc%5Etfw">April 5, 2025

Ce modèle Air garderait les classiques avec un écran de 6,55 pouces, une technologie MagSafe... L’info vient directement de Ross Young, un analyste bien connu dans le milieu tech, qui confirme les dimensions de l’écran.

Ce leak ne nous donne pas grand-chose sur les specs internes (processeur, caméra, etc.), mais selon les bruits de couloir, l’iPhone 17 Pro et Pro Max profiteront d’une RAM boostée et de quelques améliorations matérielles bien senties.

Quant à l’iPhone 17 standard, il est toujours dans les cartons, mais pour l’instant, on a peu de détails sur lui. Mais, si vous avez quelques rumeurs à partager, n’hésitez pas à les mettre dans les commentaires !

Si Apple suit son rythme habituel, on devrait voir débarquer cette gamme en septembre. La WWDC 2025 approche à grands pas. Mais les fans comme moi n’auront pas à attendre si longtemps pour en apprendre plus sur cet iPhone 17 Air.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.