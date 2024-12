iPhone 17 Pro Max : voici à quoi va ressembler le prochain smartphone Apple !

Un design qui fait parler, des performances boostées et des rumeurs alléchantes : l’iPhone 17 Pro Max promet de surprendre.

Un aperçu du futur iPhone 17 Pro Max dévoile un design radicalement différent de celui des modèles précédents, en parfaite adéquation avec les rumeurs qui circulent. Voici un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau smartphone d’Apple.

Une barre de caméra horizontale ? Bonjour Google Pixel !

Apple serait sur le point de bouleverser le design de ses iPhones avec une nouveauté inspirée de ses concurrents. D’après une fuite largement reprise, le géant de Cupertino troquera son module de caméra actuel pour une barre horizontale à l’arrière, rappelant celle du Google Pixel.

D’autres sources rapportent que les iPhone 17 Pro et Pro Max adopteraient un dos mêlant aluminium et verre. Et je dois avouer que l’abandon du titane sera un véritable changement de style pour les smartphones d’Apple, dont le dernier grand remaniement esthétique à l’iPhone 11 Pro en 2019.

Le YouTuber russe Wylsacom, avec ses 11,5 millions d’abonnés, a même imaginé des rendus réalistes basés sur ces rumeurs. Et autant dire que le résultat est bluffant.

Si ces images reflètent vraiment l’iPhone 17 Pro Max, on peut s’attendre à un mélange de modernité et d’audace.

Des caractéristiques à la hauteur de l’attente

En plus de ce design revisité, des infos croustillantes circulent sur les entrailles du prochain flagship. On parle d’un écran OLED XXL de 6,9 pouces, affichant un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, pour des animations ultra-fluides.

Sous le capot, la puissance serait également revue à la hausse avec 12 Go de RAM, contre 8 Go pour les modèles actuels. Et ce n’est pas tout : une déclinaison inédite, l’iPhone 17 Air, pourrait voir le jour, avec un design d’une finesse record.

Bien sûr, tout cela reste à confirmer par Apple, probablement lors de son événement de septembre 2025. En attendant, ces rumeurs suffisent à piquer notre curiosité et à nourrir les débats.

Et vous, avez-vous des théories sur le design de la future génération de smartphones à la pomme croquée ? À vous la parole dans le commentaire !

