Apple va dévoiler le premier iPhone IA, et on sait enfin quand !

Enfin ! Apple annonce la date de lancement du premier iPhone IA tant attendu : le 9 septembre. L'événement se déroulera au Steve Jobs Theater sous le slogan « It's Glowtime » et sera diffusé en direct.

Le grand jour approche ! Le 9 septembre, Apple invite les amateurs de technologie à découvrir son dernier-né au Steve Jobs Theater. Son slogan « It's Glowtime », qui peut se traduire par « C'est l'heure de briller », laisse présager une présentation éclatante. Ce sera l'occasion de voir comment l'IA transformera l'expérience utilisateur de l'iPhone.

iPhone IA : qu'est-ce qu'on en sait ?

L'iPhone 16 est le premier modèle qui intègre l'intelligence artificielle d'Apple, appelée « Apple Intelligence ». Lors de la Worldwide Developers Conference en juin, l'entreprise a présenté des fonctionnalités inédites pour ce smartphone. Ces dernières incluent les Genmoji, des émojis personnalisés créés par Apple Intelligence et un Siri, l'assistant vocal d'Apple, plus intelligent.

Siri de l'iPhone 16 saura donc lire vos e-mail ou répondre, de manière plus précise, à des questions sur votre emploi du temps. Vous pouvez même lui demander quand l'avion de votre proche atterrit.

Des fonctionnalités à la hauteur de nos attentes ?

Apparemment, avec ce nouveau smartphone d'Apple, Siri sera équipé des capacités d'OpenAI et de son modèle ChatGPT-4o. Il sera ainsi capable de mener des recherches approfondies et de gérer des commandes variées. Il pourra également créer des images, résumer des notes, et même gérer des applications via des instructions vocales.

Mieux encore ! Siri ne se contentera pas de répondre à des questions simples. Grâce à l'IA, il deviendra un assistant intelligent qui se souvient des préférences de son utilisateur. Avec le temps, il améliorera son efficacité en fonction de ces paramètres. Mais selon Angelo Zino, analyste chez CFRA Research « Ce sera une évolution continue plutôt qu'une révolution immédiate ».

Malheureusement les utilisateurs européens devront peut-être attendre avant de bénéficier des dernières fonctionnalités. En raison des procédures antitrust en Europe, certaines innovations pourraient ne pas être disponibles avant 2025.

iPhone IA : la stratégie commerciale d'Apple

Actuellement, les ventes d'iPhone sont en baisse, surtout en Chine. Apple a développé cet iPhone basé sur l'IA dans le but de retrouver sa position de leader sur le marché des smartphones. La société compte donc sur ces nouvelles fonctionnalités pour séduire les clients et les inciter à revenir. Quant à son prix, qui pourrait dissuader les utilisateurs de l'acheter, il reste flou ! Apple nous en dira sûrement plus lors de l'événement !

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.