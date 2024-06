Pas d’Apple Intelligence en France : pourquoi l’IA de l’iPhone va être interdite ?

Cette fois, les adeptes d'Apple vont être déçus. Quelle en est la raison ? Apple Intelligence ne sera pas disponible en Union européenne comme prévu.

Les utilisateurs européens d'Apple ne pourront pas accéder à plusieurs fonctionnalités avancées en 2024. Notamment, Apple Intelligence, qui promettait de révolutionner l'interaction avec les appareils iOS et MacOS, ne sera pas disponible. Cette situation résulte des restrictions imposées par le Digital Markets Act (DMA).

Le choc des nouvelles technologies avec le DMA

Apple Intelligence représentait une avancée majeure dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans les produits Apple. Elle promettait d'enrichir l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités innovantes.

Or, selon un rapport de Bloomberg, cette technologie, ainsi que le mirroring iPhone vers Mac et SharePlay Screen Sharing, ne seront pas disponibles dans l'Union européenne en 2024. Apple attribue ce retard aux exigences du DMA en matière d'interopérabilité.

D'autant plus que, dans un communiqué, Apple a exprimé ses inquiétudes : « Nous sommes préoccupés par le fait que les exigences en matière d'interopérabilité ne soient pas respectées : Nous craignons que les exigences d'interopérabilité du DMA ne nous obligent à compromettre l'intégrité de nos produits d'une manière qui mette en péril la vie privée des utilisateurs et la sécurité des données. »

En raison des incertitudes engendrées par le DMA, Apple a fait une déclaration au Financial Times. L'entreprise a indiqué qu'elle ne pensait pas être en mesure de déployer les trois fonctionnalités clés cette année. Ces fonctionnalités sont iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing amélioré, et Apple Intelligence.

C'est le cas de nombreuses multinationales qui doivent naviguer dans le labyrinthe réglementaire européen, où la protection des données personnelles est prise très au sérieux. Apple doit donc jongler entre innover et respecter un cadre légal contraignant.

Les lois de l'UE affectent-elles les plans d'Apple ?

Ce retard ne signifie pas que l'Europe ne bénéficiera jamais de ces innovations. Apple a seulement indiqué qu'elle ne pourrait pas les proposer en 2024, à cause des incertitudes.

En plus, il faudra du temps aux organismes de réglementation de l'UE pour examiner si ces fonctionnalités contreviennent à la loi sur la protection des données.

Apple emploie une armée de lobbyistes à Bruxelles pour défendre ses intérêts, espérant influencer positivement les futures réglementations. Citons un exemple significatif : Apple doit démontrer que ses innovations peuvent coexister avec les exigences du DMA.

En même temps, l'entreprise doit assurer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Ces défis mettent en lumière l'équilibre complexe entre innovation et conformité.

Apple Intelligence devait initialement supporter uniquement l'anglais américain, avec des plans d'expansion linguistique prévus pour 2025. Cette limitation linguistique réduit son efficacité dans l'Union européenne, où la diversité linguistique est immense.

Autrefois, des fonctions comme le mirroring iPhone auraient pu être universellement bénéfiques, indépendamment des langues parlées. En ce sens, les restrictions actuelles montrent comment les exigences réglementaires peuvent influencer l'accès aux technologies avancées.

Les problèmes potentiels avec Apple Intelligence et le DMA

Les principales préoccupations concernant Apple Intelligence incluent l'auto-préférence et l'intégration étroite des services. Par exemple, l'intégration de l'IA dans Mail et les notifications pourrait limiter la concurrence équitable avec d'autres applications.

Siri 5.0, avec son intégration avec ChatGPT, pourrait favoriser les services d'Apple. Cela se ferait au détriment de solutions tierces. Ce phénomène va à l'encontre des principes de neutralité de la plateforme.

Notamment, la collecte et l'utilisation des données personnelles pour des services soulèvent des questions de confidentialité. Ces services incluent le résumé des appels téléphoniques et l'organisation des e-mails.

Le DMA exige que les entreprises divulguent totalement comment elles collectent et utilisent les données. En plus, l'intégration de ChatGPT dans iOS, iPadOS, et macOS pourrait également soulever des préoccupations si cela empêche ou rend plus difficile l'utilisation d'autres solutions d'IA concurrentes.

En effet, le DMA impose aux utilisateurs la liberté de choisir leurs outils et services préférés sans les enfermer dans un écosystème spécifique. Apple doit donc travailler pour se conformer à la DMA afin de pouvoir lancer ses nouvelles fonctionnalités IA le plus rapidement possible en Europe.

