[VIDÉO] Miniature YouTube : Ce que ChatGPT 4-o sait vraiment faire

On a tenté une expérience : confier la création d’une miniature YouTube à ChatGPT 4-o. Est-ce que l’IA peut réellement produire un élément aussi stratégique que la vignette d’une vidéo ?

🔥 Nous recommandons ArtSpace ArtSpace est le meilleur générateur d’image pour de nombreuses raisons. Intuitif, il offre des options diversifiées pour inspirer votre créativité. Profitez de –10 % de remise supplémentaire avec le code PUBLITHINGS10. J'en profite

On a testé trois méthodes. En apparence, le processus est fluide : on décrit, il propose. Mais entre simplicité d’usage et pertinence du rendu, il y a des nuances. On montre chaque étape : les essais, les ajustements, les résultats finaux. Une manière concrète d’évaluer la valeur ajoutée de ce type d’assistance automatisée.

Cette expérience invite à réfléchir : que peut-on vraiment attendre de l’IA dans les tâches créatives ? Une miniature Youtube, c’est une promesse visuelle, un point de contact avec l’audience. Peut-on la déléguer sans perdre le lien éditorial ? Ce test ne prétend pas tout dire, mais il donne un aperçu utile des forces — et des angles morts — d’un outil qui suscite beaucoup d’intérêt.

La vidéo est en ligne. On vous invite à la découvrir et à partager vos impressions. Si ces questions vous interpellent ou si vous explorez vous aussi les outils d’IA, abonnez-vous à la chaîne. On y ouvre régulièrement des pistes de réflexion, sans dogme, avec l’envie de comprendre ce que ces technologies peuvent — ou non — apporter à nos pratiques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.