iPhone 17 Pro : ce leak de design va surprendre les fans d’Apple !

Alerte leak ! Le futur iPhone 17 Pro pourrait bien arriver avec un changement de design inattendu. Une fuite récente révèle donc des choix audacieux, voire déroutants, de la part d’Apple. Fans de la pomme croquée, préparez-vous, car cette fois, la surprise va vraiment être au rendez-vous !

Depuis des années, Apple est maître dans l’art de nous éblouir avec ses designs premium et ses matériaux innovants. Mais à mesure que les rumeurs sur l’iPhone 17 Pro se multiplient, une chose devient claire ! Apparemment, la firme de Cupertino emprunterait une direction complètement nouvelle. Devons-nous alors dire adieu au titane qui incarnait le luxe des précédentes générations Pro ? Ce serait possible, si l’on en croit ce leak intrigant. Et autant vous dire que ce revirement ne fait pas que des heureux. Alors, quoi de neuf pour ce prochain modèle ? Plongeons dans les détails !

Adieu le titane, retour à l’aluminium avec l’iPhone 17 Pro

Êtes-vous fan du cadre en titane, ce matériau, solide et si léger, faisait partie de l’ADN premium des iPhone 15 et 16 Pro. Mais voilà qu’Apple envisagerait un retour à l’aluminium pour l’iPhone 17 Pro et Pro Max.

Ce serait une première depuis l’époque de l’iPhone 7 Plus en 2016. Alors, pourquoi ce changement ? Pour l’instant, mystère. Mais entre nous, passer du titane à l’aluminium pour l’iPhone 17 Pro, j’avoue que cela ressemble plus à un pas en arrière qu’à une avancée.

Et ce n’est pas tout ! La bosse des caméras de l’iPhone 17 Pro, habituellement en verre, pourrait aussi passer à l’aluminium. Sérieusement, qui l’aurait cru ? Surtout qu’Apple a fait du titane un argument marketing majeur ces dernières années. Pour moi donc, c’est une décision audacieuse… mais risquée.

Apple is reportedly working on a major redesign for the iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max



– Aluminum frame instead of Titanium

– Larger rectangular camera bump made of aluminum instead of glass

– Bottom half remains glass for wireless charging pic.twitter.com/wa3aZHtQHP — U S M A N ⚓️ (@usmansays56) November 26, 2024

L’aluminium, bien que moins cher et plus facile à travailler, pose un gros problème avec la charge sans fil. Pour contourner cela, Apple pourrait donc conserver un dos en demi-verre. Mais est-ce suffisant pour justifier ce changement ? Peut-être que le coût élevé du titane et les incertitudes économiques jouent un rôle. Après tout, la firme de Cupertino aime bien optimiser ses marges.

Et si c’était un iPhone Air déguisé ?

Une autre rumeur qui titille également, c’est l’hypothèse de l’iPhone Air. Ce modèle, plus léger et plus accessible, pourrait être une des raisons derrière ce retour à l’aluminium avec l’iPhone 17 Pro. En plus, si c’est vrai, Apple va diversifier la gamme et séduire un public plus large.

Alors, révolution ou rétrogradation ? D’un côté, il y a ceux qui sont pour le luxe et la robustesse du titane. De l’autre, certains sont curieux et intrigués de ce qu’Apple prépare vraiment pour l’iPhone 17 Pro.

Par ailleurs, il y a un autre élément à considérer. Apple semble concentrer ses efforts sur ses technologies internes, notamment son silicium. Alors, est-ce que l’esthétique du châssis de l’iPhone 17 Pro passe désormais au second plan ? C’est possible !

Entre rumeurs et réalité, je pense qu’il est difficile de se faire une idée. Si ce design se confirme, l’iPhone 17 Pro vous séduira-t-il encore ? Exprimez vos impressions et dites-nous dans les commentaires si vous êtes plutôt team innovation ou tradition ?

