Apple prépare enfin un smartphone révolutionnaire : tout savoir sur l’iPhone Air !

Alors que tout le monde attend la sortie officielle de la série iPhone 16 cet automne, des rumeurs sur les modèles d'iPhone pour 2025 circulent déjà. Selon les informations, le prochain modèle sera un iPhone Air.

Si l'on tient compte des séries de téléphones précédents d'Apple, la société devrait sortir des modèles d'iPhone 17 en 2025. Néanmoins, ce géant est peut-être sur le point d'apporter un grand changement à sa gamme de téléphones. Jon Prosser de Front Page Tech affirme qu'elle envisage de sortir un iPhone beaucoup plus fin désigné iPhone Air.

Apple est-elle sur le point d'abandonner les modèles de téléphone haut de gamme ?

Prosser a publié une vidéo YouTube de 12 minutes, dans laquelle il explique qu'Apple pourrait changer la gamme des modèles d'iPhone 17 et glisser un nouveau dispositif avec un nouveau nom. Sa déclaration est particulièrement intéressante, car il s'agit d'une révélation tout à fait contradictoire aux précédentes rumeurs.

En fait, l'iPhone Air ne sera pas un modèle haut de gamme. Il pense que ce sera un appareil dont le prix sera dans la même gamme que le modèle iPhone 15 Plus. Le prix de base de ces modèles étant de 899 $.

Certes, on ne peut pas le qualifier de bon marché, mais il n'est pas aussi onéreux que les modèles d'iPhone Pro Max, dont le prix moyen est de 1 199 $.

Le modèle d'iPhone Air va-t-il remplacer le modèle iPhone 17 Plus ?

La vidéo de Prosser parle aussi d'autres rumeurs concernant le modèle d'iPhone Air. En effet, cette nouvelle gamme d'appareils pourrait être plus fine. Ce sera également un dispositif doté d'un appareil photo redessiné.

Par ailleurs, il évoque encore des rumeurs contradictoires selon lesquelles il coûterait 1 299 $, ce qu'il ne trouve pas très plausible. D'ailleurs Prosser pense que ce nouveau modèle est censé remplacer l'iPhone 17 Plus. Ce qui fera certainement de cet appareil un modèle plus grand, plus pratique, mais portable.

Cela pourrait ainsi confirmer les rumeurs selon lesquelles Apple envisage d'abandonner totalement le modèle Plus de la gamme iPhone afin de l'échanger au modèle d'iPhone Air. Par ailleurs, l'appareil sera équipé d'une puce A19 au lieu d'une puce A19 Pro haut de gamme.

Les fiches techniques de ce nouveau modèle d'iPhone

Notons que tout ce qui concerne cet appareil n'est que des spéculations actuellement. Toutefois, voici ce que pourraient être les détails techniques de l'iPhone Air.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo suggère dans des rumeurs précédentes que le nom de cet appareil pourrait être l'iPhone 17 Slim et qu'il pourrait mesurer 6,6 pouces de diagonale. Ainsi, il serait plus grand que l'iPhone 17, mais plus petit que l'iPhone 17 Plus. Il pourrait embarquer une résolution d'écran de 2740 x 1260, avec un Dynamic Island.

De son côté, Ice Universe pense que l'iPhone 17 Slim ou Ultra pourrait coûter 1 299 $, avec un écran LTPO de 6,65 pouces. Il confirme également dans un Tweet la puce A19, une caméra arrière à double matrice et 8 Go de RAM.

Cela donne ainsi plus de crédibilité aux spéculations de Prosser selon lesquelles ce modèle sera moins cher et remplacera l'iPhone 17 Plus.

