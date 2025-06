Trump lance un Trump Phone en or ! Indispensable pour les fans de MAGA ?

Il fallait oser. Donald Trump l’a fait. Après les baskets dorées, les NFT et les cryptomonnaies à son effigie, l’actuel président des États-Unis ajoute un téléphone à son inventaire de produits dérivés.

Baptisé T1 par la famille Trump elle-même, ce nouveau smartphone sera commercialisé en parallèle du lancement de Trump Mobile. Un opérateur virtuel qui promet de révolutionner les télécommunications américaines.

L’abonnement unique, appelé « Forfait 47 », est proposé à 47,45 dollars par mois. Une somme symbolique qui fait référence au double mandat de Trump : 45e président en 2016, 47e en 2024.

Trump Phone, un smartphone totalement made in USA

À l’occasion de l’annonce, Donald Trump s’est exprimé en promettant un service de qualité supérieure et un appareil conçu et fabriqué aux États-Unis. Ce qui soulève de nombreux doutes.

Pas la promesse que le Trump Phone sera de haute qualité. Non, c’est le fait qu’il sera intégralement fabriqué aux États-Unis. Car à ce jour, même les géants comme Apple peinent à rapatrier la fabrication de leurs produits sur le sol américain.

Faute d’infrastructures industrielles adaptées, le T1 sera, au mieux, assemblé partiellement aux États-Unis.

Du côté de la fiche technique, le smartphone s’annonce plutôt modeste pour son prix affiché de 499 dollars. Il embarque une batterie de 5 000 mAh, un écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

À l’arrière, le Trump Phone s’équipe d’un module photo avec trois capteurs. Un principal de 50 mégapixels, un capteur macro et un capteur de profondeur de seulement 2 mégapixels chacun. Aucun ultra grand-angle à l’horizon.

Le smartphone tourne sous Android 15, alors même que la version 16 est sur le point d’être lancée. Il est également probable que des applications comme Truth Social soient préinstallées par défaut.

Trump et les objets en or

S’il y a bien deux choses que Donald Trump affectionne depuis des années, ce sont les dorures ostentatoires… et les opportunités commerciales directement liées à son statut de président des États-Unis.

Avec le lancement de son propre smartphone, il semble aujourd’hui marier ces deux passions dans un produit. Le Trump Phone arborera une couleur dorée.

Cela dit, dans toute la communication officielle autour du T1, aucun mot n’a été prononcé sur la sécurité des données ou la confidentialité. Or, contrairement aux produits dérivés de Trump, un smartphone n’est pas qu’un simple objet promotionnel .

Cet appareil donne accès à des données personnelles, capte des conversations, suit des déplacements et centralise la vie numérique de son utilisateur. Cette absence de garantie sur la sécurité ou les mises à jour logicielles inquiète ainsi les observateurs.

Et vous, qu’est-ce que vous en dites ? On attend votre avis dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.