Nintendo Switch 2 : les jeux les plus sous-côtés du lancement

Vous avez terminé les jeux de lancement sur Nintendo Switch 2 ? Vous pouvez vous tourner vers Fast Fusion. Sorti dans l’ombre de Mario Kart World, il est l’un des titres les plus surprenants du lancement de la Nintendo Switch 2.

Sortie officiellement depuis quelques semaines, la Nintendo Switch 2 a déjà conquis de nombreux joueurs avec ses titres phares comme Mario Kart World ou The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Mais au milieu de ce lancement spectaculaire se cache une pépite plus discrète : Fast Fusion, un jeu de course futuriste signé Shin’en. Souvent inaperçu, ce jeu allie sensations fortes, prouesses techniques et une expérience multijoueur innovante grâce à GameShare.

Fast Fusion, un jeu de vitesse inégalée

Fast Fusion est l’un des jeux de lancement qui est sorti en même temps que la console le 5 juin. C’est une interprétation moderne et remarquablement réussie du style F-Zero.

Ceci est le quatrième opus de la série de jeux de course futuristes de Shin’en, lancée sur Wii. Il fait suite à Fast RMX, un titre qui avait été commercialisé en même temps que la Switch originale.

Fast Fusion s’inscrit dans cette lignée et se présente comme une démonstration technique indépendante des capacités de la Switch 2.

À l’instar de ses prédécesseurs, Fast Fusion privilégie la vitesse brute et l’excitation du danger. Ce jeu de course antigravité s’inspire manifestement de F-Zero GX, également accessible sur Nintendo Switch 2 via la ludothèque GameCube.

Comme on peut s’y attendre pour un jeu au prix modeste de 15 $, Fast Fusion est un titre relativement compact. Il comprend quelques circuits, un mode contre-la-montre et un mode pro. C’est d’ailleurs ce dernier qui met fin à la course dès l’explosion du véhicule.

Pour jouer à Fast Fusion, vous devez savoir qu’il n’y a pas de gadgets ni de mécaniques de drift.

La victoire repose sur l’adresse et la gestion optimale du boost, éléments cruciaux de ces courses.

Les joueurs doivent surveiller en permanence leur jauge d’énergie. D’ailleurs, ils doivent les remplir grâce au ramassage des orbes disséminés sur la piste.

L’impression de vitesse est exaltante, grâce à un mode performance qui assure une fluidité de 60 images par seconde, même au prix d’une légère baisse de résolution.

Le système de double couleur des véhicules constitue un élément central du gameplay.

We are happy to announce that the upcoming

FAST FUSION update will include a new

graphics mode called "PURE".



"PURE" will render the game without

upscaling to generate a clearer image.#FastFusion #NintendoSwitch2 pic.twitter.com/hFeVEvWKXP June 11, 2025

D’une simple pression sur un bouton, il est possible d‘inverser la couleur de sa voiture pour l’adapter aux bandes de boost. Ce mécanisme, à la fois simple et exigeant, impose une attention et une réactivité constantes afin d’optimiser sa vitesse.

Fast Fusion n’est pas seulement rapide, il est aussi subtil. La mécanique brillante d’un bouton de saut de véhicule prend tout son sens sur les pistes en relief.

Elle donne la possibilité d’atteindre des raccourcis, d’accélérer dans les pentes ou de saisir des sphères de boost en suspension.

Toutefois, chaque saut comporte un risque : un atterrissage mal calculé ou une reprise de contact trop brutale après un boost mal dosé peut entraîner la destruction du véhicule.

C’est là toute la subtilité du jeu : un pilote averti ne se contente pas de viser la vitesse de pointe. Au contraire, il maîtrise l’art de décélérer au bon moment, d’effectuer des sauts précis et de maintenir une parfaite maîtrise.

Conçu pour les joueuses et joueurs qui aiment repousser leurs limites, Fast Fusion permet d’apprendre les moindres subtilités des circuits et de battre sans cesse leurs propres records.

