Recherche web : Google peut maintenant répondre en discutant à l’oral

Google passe à la vitesse supérieure. Fini les longues requêtes tapées à la main. Avec sa nouvelle fonction IA, la recherche Google devient plus naturelle et intuitive.

Après ChatGPT qui avait lancé son mode vocal l’an dernier, puis Claude qui s’y est mis en mai, c’est autour de Google de passer à l’oral. En effet, la firme ajoute une toute nouvelle fonctionnalité qui pourrait changer notre façon de faire la recherche sur Google. Avec cette fonction, on peut directement parler à l’IA. Une vraie conversion à l’oral, fluide et naturelle. Bien sûr, cette révolution fera bien des heureux.

Une recherche sur Google qui devient plus fluide et rapide

On a tous connu ce moment où on devait chercher quelque chose sur le web mais on était en train de conduire. Ou bien on avait les mains prises. Parfois, c’est juste la flemme de lire tout un article.

Google a bien compris ces tracas qu’il a lancé « Search Live in AI mode ». Il s’agit de son nouveau service de recherche vocale. L’idée est de rendre les échanges plus simples, sans passer par le clavier.

Alors oui, l’Assistant Google permettait déjà de poser des questions rapides à la voix. Mais avec Search Live, c’est une autre histoire. Puisqu’avec cette fonction, on peut demander des requêtes plus complexes et enchaîner les demandes.

Cette IA de Google ne se contente pas de répondre. Parfois, c’est elle qui vous relance pour préciser ce que vous cherchez. En plus, elle affiche les sources directement à l’écran sous forme de carrousel.

C’était lors de la conférence Google I/O 2025, le 20 mai 2025, que l’entreprise a dévoilé Search Live. Il fonctionne avec le même moteur que Gemini Live et est actuellement en phase test sur Android et IOS.

Envie de tester cette nouvelle fonctionnalité ?

Rien de plus simple. Il suffit de toucher l’icône animée en forme d’onde avec une étoile qui scintille. Elle se trouve juste sous la barre de recherche. Sachez que cette icône remplace l’ancien bouton Google Lens, celui qui ouvrait la galerie de photos. Vous pouvez aussi démarrer Search Live en cliquant sur le bouton rond dans les discussions du mode IA.

Par ailleurs, Search Live peut fonctionner en arrière-plan. Ce qui vous permet de continuer à discuter avec l’IA tout en ouvrant d’autres applications. Pratique si vous êtes en train de faire autre chose. Il y a même des boutons pour couper le son, si besoin.

En plus, ceux qui préfèrent lire le résultat de leur recherche sur Google n’ont qu’à appuyer sur le bouton « Transcription ». Cela permet d’afficher la réponse en texte. Vous voulez répondre en écrivant ? C’est possible aussi.

La seule limite pour le moment est la fonction vidéo via caméra. Celle-ci n’est pas encore disponible. Pourtant, Google travaille déjà là-dessus.

