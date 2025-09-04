Google Pixel 10a : une version toute pourrie du Pixel 10 ? Ce leak inquiète

Le Google Pixel 10a s’annonce avec quelques compromis techniques, malgré un écran un peu plus soigné.

À peine les Pixel 10 et Pixel 10 Pro dévoilés, l’attention se déplace déjà vers le modèle plus accessible de la série. Le Google Pixel 10a, attendu pour le printemps 2026 ! Plutôt que d’adopter les innovations du Pixel 10, l’appareil s’aligne davantage sur le Pixel 9a, sorti plus tôt dans l’année.

Le processeur du Google Pixel 10a, un retour en arrière

Les leaks indiquent que Google équipe le Pixel 10a du Tensor G4, une puce introduite avec la série Pixel 9 en 2024 plutôt que du Tensor G5. Ce choix rompt la tradition, puisque les modèles « a » héritaient généralement du processeur le plus récent de l’année précédente.

Le Tensor G5 des Pixel 10 offre une meilleure efficacité énergétique et des vitesses accrues, grâce à sa gravure en 3 nm. En revanche, le G4 accuse un retard face à des concurrents comme le Snapdragon 7+ Gen 3.

Cette décision réduit les coûts de production, mais exposerait le Pixel 10a à un vieillissement prématuré, surtout avec la promesse de sept ans de mises à jour logicielles.

L’appareil risquerait de montrer des latences en multitâche et en gaming. Les fonctionnalités d’IA pâtiraient aussi de ces compromis.

Le Tensor G4 limite l’accès à Magic Cue, l’IA contextuelle des Pixel 10 qui anticipe les besoins en analysant messages et applications.

Le Google Pixel 10a se priverait également d’autres nouveautés du Pixel 10, comme Live Effects ou LE Audio Sharing. Des outils tels que Circle to Search ou Gemini Live resteraient disponibles, mais bridés par la puce, ils pourraient manquer de réactivité.

Stockage et appareil photo, des économies visibles

Le Google Pixel 10a adopterait la norme UFS 3.1, une technologie datant de 2020. Tandis que les autres modèles de la gamme embarquent l’UFS 4.0.

L’UFS 4.0 offre des vitesses doublées, plus de fluidité et une meilleure autonomie. Même des smartphones à moins de 500 euros, comme le Nothing Phone (2a), en profitent déjà.

À long terme, avec des mises à jour Android promises jusqu’en 2033, le Pixel 10a pourrait sembler obsolète dès 2028. Les optimisations logicielles ne suffiront pas toujours à compenser ce manque.

Du côté de la photo, les rumeurs ne sont guère plus encourageantes. Le Pixel 10 standard a introduit un téléobjectif pour la première fois sur un modèle non-Pro.

Cependant, le Pixel 10a en serait privé, se contentant d’un duo grand-angle et ultra-grand-angle similaire à celui du 9a. Rien d’étonnant pour un appareil milieu de gamme, mais cela creuse l’écart avec la concurrence.

Google s’appuie traditionnellement sur son traitement logiciel pour briller en photo, avec des algorithmes comme Night Sight ou Magic Eraser. Mais, sans hardware dédié, les zooms numériques risquent de produire des images granuleuses au-delà du x2.

Quelques améliorations sont néanmoins prévues. L’écran du Pixel 10a atteindrait 2 000 nits en pic de luminosité, contre 1 800 nits sur le 9a, ce qui améliorerait la visibilité en extérieur.

Le design, fidèle à la lignée Pixel, conserverait le module photo horizontal et un châssis en aluminium recyclé, avec une certification IP67 pour la résistance à l’eau. Enfin, le modem Exynos 5400 intégré au Tensor G4 permettrait l’accès à la fonction SOS par satellite.

