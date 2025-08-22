Google Pixel 10 enfin dévoilé : toutes les fonctions IA qui en font un monstre

Le Google Pixel 10 est là, avec des fonctions IA si avancées qu’elles transforment votre smartphone en un véritable copilote personnel. Un concentré de technologie pensé pour anticiper vos besoins.

Ce mercredi 20 août, lors de l’évènement Made By Google, Google a levé le voile sur sa nouvelle série Pixel 10. Et autant le dire tout de suite, je trouve que ce smartphone a de quoi faire rêver. Puissance, rapidité, mais aussi une bonne dose de praticité au quotidien. Le Pixel 10 promet de rendre votre quotidien bien plus simple et intelligent grâce à ses différentes fonctions IA.

Ces fonctions IA du Pixel 10 qui changent la vie

Google promet de rendre votre quotidien plus simple avec le Pixel 10. Pour y parvenir, la marque a intégré directement dans ses nouveaux smartphones des fonctionnalités basées sur l’IA et l’apprentissage automatique.

La première ? Le Magic Cue. Cette fonction IA intégrée sur le Pixel 10 est conçue pour vous offrir une assistance contextuelle et proactive. Cela sans que vous ayez à passer d’une application à l’autre.

Magic Cue anticipe vos besoins. Il essaie de deviner ce que vous allez vouloir faire avant même que vous le demandiez. Pour ça, il se base sur vos traces numériques, c’est‑à‑dire les informations présentes dans vos applis et comptes, comme Gmail.

Il y a aussi le Daily Hub. Accessible depuis la page Découvrir de presque tous les appareils Android, il suffit de glisser l’écran d’accueil vers la gauche pour y accéder. Cette fonction vous donne un aperçu rapide de votre journée. Vous y trouverez le message d’accueil, la météo et vos prochains rendez‑vous. Plus besoin de naviguer entre toutes vos applis.

La praticité au rendez-vous

Vous aimez écrire ou réfléchir en fin de journée ? L’application Journal, elle aussi boostée par l’IA, est là pour vous simplifier la vie. Son gros plus ? Elle suggère automatiquement des images de votre photothèque quand vous rédigez un article. Et pour les organisés, elle classe vos textes par sujet. Ce qui rend la recherche beaucoup plus facile.

Pour son Pixel 10, Google permet aussi de retoucher vos photos sans se compliquer la vie. La fonctionnalité Edition conversationnelle vous laisse décrire à l’oral ou au clavier ce que vous voulez modifier. Et ce n’est pas qu’un simple flou d’arrière-plan. Vous pouvez même supprimer toutes les personnes inconnues de la photo. Plus prometteur, n’est-ce pas ?

Ce n’est pas la seule IA intégrée à l’appareil photo du Pixel 10. Vous avez aussi un mode Auto Best Take, qui analyse plus d’une centaine de photos pour trouver la meilleure. Il évite donc de multiplier les prises de vue.

La Camera Coach vous guide également pour utiliser le mode le plus adapté à chaque situation. Elle permet donc de capturer automatiquement LA meilleure version de votre photo.

Certes, avec ses fonctions IA, le Pixel 10 ne se contente pas d’être un smartphone puissant. Il vous accompagne au quotidien, que ce soit pour organiser vos journées, retoucher vos photos ou capturer le meilleur moment.

Et vous, en rêvez‑vous ? Quelles fonctionnalités aimeriez‑vous voir apparaître dans ce dernier‑né de Google ? Partagez votre avis en commentaire !

