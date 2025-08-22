Google Pixel 10 déjà en promo ?! Jusqu’à –420 € sur le smartphone star de la rentrée !

Vous attendiez les nouveaux Pixel 10 ? Bonne nouvelle : ils sont à peine sortis que plusieurs enseignes affichent déjà des remises de lancement très agressives. Le Pixel 10, proposé à 899 € prix public, tombe ainsi à seulement 479 € chez RED by SFR avec le bonus reprise. Une opportunité rare pour profiter des toutes dernières innovations de Google sans casser votre budget !

D’ordinaire, il faut patienter plusieurs semaines avant de voir les prix chuter sur les smartphones premium. Mais Google change la donne avec sa nouvelle gamme : Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et même le Fold sont disponibles en précommande avec de belles réductions immédiates. De quoi séduire ceux dont le téléphone commence à accuser son âge.

Un smartphone pensé pour l’usage quotidien

Le Pixel 10 met l’accent sur ce qui compte : la photo, l’écran et l’intelligence artificielle. Avec son nouveau téléobjectif x5, il devient bien plus polyvalent pour capturer vos voyages ou vos soirées.

Le Pro et le Pro XL montent encore d’un cran avec un trio de capteurs (50 + 48 + 48 MP) et un zoom jusqu’à x100 pour des clichés dignes d’un reflex. Wow.

Côté confort, on profite de dalles OLED ultra-lumineuses jusqu’à 3 300 nits, fluides à 120 Hz, parfaites pour le streaming et le gaming.

Sous le capot, la puce Tensor G5 promet des performances solides et surtout une intégration poussée de l’IA Gemini : retouche photo instantanée, traduction en direct, génération de contenus… Le smartphone s’adapte à vos usages du quotidien.

Une réduction impressionnante : le Pixel 10 dès 479 €

Les prix publics restent élevés (de 899 € à 1 899 € selon modèle), mais les bonus reprise font chuter la facture :

Pixel 10

Pixel 10 sur Amazon : 649 € après reprise (au lieu de 899 €)

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro sur Amazon : 849 € (au lieu de 1 099 €)

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XL sur Amazon : 1 049 € (au lieu de 1 299 €)

À ce tarif, le Pixel 10 devient l’un des smartphones haut de gamme les plus accessibles du marché, bien en dessous de ses concurrents directs.

Le Fold gagne en robustesse

Pour les amateurs de pliables, le Pixel 10 Pro Fold se renforce. Il adopte enfin la certification IP68, une charnière plus fiable et un grand écran interne OLED 120 Hz de 8 pouces.

Il reste plus épais que certains concurrents, mais embarque la même fiche technique musclée que le Pro XL.

Pixel 10 Pro Fold sur Amazon : 1 899 €

La fiabilité Google au meilleur prix

Les Pixel sont réputés pour leurs mises à jour rapides, leur suivi logiciel long terme et leurs fonctionnalités exclusives. Les enseignes partenaires (Amazon, Fnac, Darty, Boulanger, RED) proposent en plus la garantie constructeur et la livraison sécurisée. De quoi acheter sereinement.

Faut-il craquer ?

Si vous avez déjà un Pixel 9 ou 8, le saut n’est pas indispensable. Mais si votre smartphone date de quelques années, cette génération 10 apporte un vrai plus : photos haut de gamme, écrans ultra-lumineux et IA au quotidien. À moins de 500 €, difficile de résister !

Et vous, que pensez-vous du Pixel 10 ? Est-ce un smartphone que vous comptez acheter ? Et quelle version vous tente le plus ? Partagez votre avis en commentaire !

