Pixel 10 : le jour où Google a enterré Apple et son iPhone ?

Le Google Pixel 10 prend une longueur d’avance sur l’iPhone grâce à sa puce Tensor G5 et Gemini Nano.

Le 20 août 2025, lors de l’événement Made by Google, la firme de Mountain View a dévoilé sa nouvelle gamme de Pixel 10. Ces smartphones se distinguent par un téléobjectif 5 x, une première pour la série et une batterie de 4970 mAh offrant une autonomie confortable. De quoi séduire les amateurs de photographie et faire sérieusement de l’ombre à l’iPhone.

Les précommandes ont démarré immédiatement après l’annonce, avec une disponibilité en magasin prévue pour le 28 août 2025. Le Pixel 10 Pro Fold, version pliable et premium, sera lancé le 9 octobre 2025.

Une IA proactive au cœur du système

Depuis des années, Apple domine le marché grâce à son design, son écosystème logiciel et la fidélité de ses utilisateurs. Mais le Google Pixel 10, dopé par la puce Tensor G5 et soutenu par Gemini Nano, vole désormais la vedette.

L’annonce de cette gamme s’est faite dans un climat déjà marqué par l’impatience autour des promesses d’IA au quotidien. Le Pixel 10 est le premier qui place l’intelligence artificielle au centre de l’expérience utilisateur.

En face, l’iPhone semble figé, limité par un écosystème qui peine à intégrer cette nouvelle ère numérique.

Alors que l’iPhone promet encore une mise à jour prochaine de Siri et d’Apple Intelligence, le Pixel 10 déploie déjà des fonctionnalités concrètes. Cet appareil anticipe, guide, conseille et simplifie la vie de son propriétaire avec une fluidité inédite.

Gemini Nano s’invite dans les conversations, extrait des données utiles, affiche des informations contextuelles et suggère même des actions en temps réel. Parmi les exemples les plus frappants figure Magic Cue. Lors d’un appel à une compagnie aérienne, le Pixel 10 affiche automatiquement les informations de vol présentes dans les mails.

Pixel 10 confronte l’iPhone sur son propre terrain

De nombreux analystes considèrent que le Pixel 10 marque une rupture comparable à celle qu’avait introduite l’iPhone en 2007. Le clou du spectacle ? La photographie, domaine où Apple brillait historiquement, devient un nouveau terrain de confrontation.

Le Pixel 10 Pro introduit Camera Coach, un outil qui corrige l’image et enseigne, guide, pousse l’utilisateur à progresser.

Le zoom Pro Res exploite l’IA générative pour recréer des détails invisibles à l’œil nu. Cette fonctionnalité permet de capturer des images nettes jusqu’à cent fois la distance initiale.

Quand un proche demande une photo précise, le téléphone propose instantanément l’image recherchée. Et ce sans passer par des dossiers encombrés.

Le Pixel 10 peut également générer une traduction vocale fidèle à la voix de l’interlocuteur, simplifiant les échanges en temps réel.

Pendant ce temps, Apple reste silencieux. Les promesses d’un Siri repensé tardent à se concrétiser. L’entreprise a pourtant organisé des réunions stratégiques et Tim Cook a assuré que l’IA représenterait un pilier des années à venir.

