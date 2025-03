Google Pixel 10 : une puce Tensor G5 qui va tout changer ? Les premières infos ont fuité

Le grand leak en provenance de la division gChips de Google a dévoilé les spécifications complètes du SoC Tensor G5, conçu pour les futurs Pixel 10. Aujourd’hui, un nouveau rapport nous donne plus de détails sur cette puce !

Après avoir dévoilé, hier 19 mars 2025 le Pixel 9a, Google prévoit de lancer la série Pixel 10. Ces modèles se démarquent par le fait qu’ils seront équipés du Tensor. C’est le premier chipset de la gamme à être fabriqué par TSMC plutôt que par Samsung.

On s’attendait à ce que ce changement améliore les performances de la puce, mais jusqu’à présent, on ignorait à quel point le nouveau Tensor serait différent. Toutefois, grâce à un rapport d’Android Authority, nous pouvons enfin avoir un aperçu de la conception du Tensor G5, ainsi que de certaines spécifications jusqu’ici inconnues.

Des fuites antérieures avaient déjà suggéré que le Tensor G5 serait fabriqué avec le procédé 3 nm de TSMC.

De taille réduite avec une densité de transistors plus élevée, la puce devrait offrir des performances nettement supérieures à celles de ses prédécesseurs en 4 nm. De plus, elle devrait être plus efficace énergétiquement.

Cependant, avant de tirer une conclusion, voici ce qui devrait changer pour la puce Tensor G5 !

Que promet réellement la Puce Tensor G5 ?

Premièrement, cette puce serait conçue avec un mélange de technologies propriétaires de Google et de quelques composants externes. D’après Android Authority, son processeur et son GPU proviendront respectivement d’Arm et d’Imagination Technologies.

Apparemment, Google aurait opté pour les mêmes processeurs Arm Cortex que ceux utilisés dans les précédentes puces Tensor. Toutefois, la firme compte remplacer le GPU Arm Mali par un GPU IMG DXT.

Ce rapport stipule également que Google a abandonné son ancien codec vidéo, basé sur le codec personnalisé « BigWave » et les codecs MFC de Samsung.Il paraît qu’elle s’est tournée vers une solution standard de Chips&Media.

De plus, le G5 n’utilisera plus le DPU (Display Processing Unit) de Samsung pour le contrôle de l’affichage. À la place, il adoptera un VeriSilicon DC9000, un autre composant dédié à cette tâche.

Par ailleurs, la puce sera équipée d’un processeur de signal d’image (ISP) entièrement personnalisé.

Qu’est-ce que la puce Tensor G5 va changer sur la série Pixel 10 ?

Oui, Google a décidé de choisir la puce G5 pour sa nouvelle série Google Pixel ! Cependant, ce qui m’intéresse le plus c’est ce que ce nouveau procédé pourrait changer sur les performances de sa nouvelle gamme de Smartphone.

Il est essentiel de noter que les nouvelles puces utilisent le même type de processeur que les anciennes puces Tensor développées avec Samsung. De ce fait, il ne faut probablement pas s’attendre à une amélioration majeure des performances.

D’autant plus que certaines rumeurs suggèrent que le G5 ne serait qu’une simple « version TSMC du G4 ». Cela dit, toute amélioration apportée par le passage au procédé 3 nm serait la bienvenue !

D’ailleurs, notons que les performances des puces Tensor sont relativement modestes face aux Snapdragon et aux processeurs Apple de la série A. Toutefois, il est peu probable que nous obtenions des réponses concrètes dès maintenant.

Bien que des résultats de benchmarks puissent fuiter avant le lancement du Pixel 10, les véritables performances des téléphones ne seront connues qu’après leur sortie. Espérons que cela arrive d’ici la fin de l’été, comme ce fut le cas pour le Pixel 9 l’année dernière.

Je pense que ce changement pourrait représenter un atout majeur pour les appareils photo du Pixel 10. Étant donné que le Pixel 9 Pro est déjà l’un des meilleurs téléphones en termes de photographie. Et vous, quel est votre avis ?

