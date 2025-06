VivaTech : l’Occitanie en tête de l’IA pour les entreprises

Des startups IA d’Occitanie boostent la productivité des entreprises à VivaTech 2025. Grâce à des solutions innovantes, elles transforment prospection, SEO, e-commerce ou cybersécurité.

Le salon VivaTech, qui s’est déroulé à Paris Porte de Versailles du 11 au 14 juin 2025, a été l’occasion de découvrir des solutions innovantes pour transformer la productivité des entreprises. Parmi les acteurs régionaux, les startups occitanes ont mis en avant des technologies basées sur l’intelligence artificielle. Le but est d’optimiser les performances des professionnels. Retour sur cinq solutions clés qui ont marqué l’événement.

Shaarp, l’IA révolutionnaire pour la prospection commerciale

Lors de VivaTech, la startup Shaarp a présenté sa plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la prospection commerciale. L’outil a permis aux équipes commerciales de maximiser leur efficacité. Toutes les informations stratégiques sur les prospects sont désormais centralisées. Grâce à une analyse approfondie des données disponibles (sites web, réseaux sociaux, avis clients, etc.), les commerciaux ont pu adapter leur approche et gagner jusqu’à 4 heures par semaine. « Shaarp n’automatise pas les interactions, elle les rend plus pertinentes« , a déclaré Loris Venturelli, co-fondateur de la startup. De nombreuses entreprises ont déjà adopté cette solution pour une prospection plus ciblée et performante.

Hack the SEO, l’IA au service du référencement Web

Hack the SEO, la startup montpelliéraine, a également fait sensation avec sa solution d’intelligence artificielle dédiée au référencement naturel. La plateforme a permis aux entreprises d’automatiser la détection, l’analyse et la correction des erreurs SEO en temps réel. « L’IA ne remplace pas les experts, elle les libère des tâches répétitives« , a affirmé Bruno Ibanez, co-fondateur de Hack the SEO. Cette solution a séduit plus de 300 utilisateurs mensuels dans plus de 10 pays. Elle a permis de démocratiser l’accès à des outils SEO de haute qualité et accessibles à tous.

Juliia, l’assistant IA qui réinvente la recherche E-Commerce

Spiriit, une agence spécialisée dans le e-commerce, a présenté Juliia, un agent conversationnel basé sur l’IA générative. Cette solution a permis de réinventer la recherche en ligne. Elle comprend l’intention d’achat des utilisateurs et leur propose des recommandations ultra-personnalisées. « Juliia anticipe les besoins des consommateurs, tout en s’adaptant à chaque contexte e-commerce« , a expliqué l’équipe de Spiriit. La solution a déjà convaincu les premiers clients, comme Wesco et Julbo, et son succès lors de VivaTech augure de belles perspectives pour l’avenir.

Emvista et l’IA pour la détection des événements importants

Emvista a lancé à VivaTech sa solution IA, Prevyo Event, capable de détecter et d’analyser des événements clés dans les données textuelles. Cette technologie a permis aux secteurs sensibles, comme la banque et l’industrie, d’identifier rapidement les événements importants, qu’il s’agisse d’incidents, de crises sanitaires ou d’autres perturbations. Grâce à son approche innovante, Prevyo Event a transformé la manière dont les entreprises prennent des décisions stratégiques en réponse à des événements externes.

Akawan et la sécurisation des données sensibles

Akawan a présenté Bosl.ai, une solution novatrice pour sécuriser les données sensibles et tirer parti des performances des IA génératives. Bosl.ai procède à l’anonymisation automatique des informations personnelles et des données confidentielles. Grâce à cela, les entreprises peuvent utiliser les IA et respecter les règles du RGPD. « Nous avons voulu donner aux entreprises le contrôle total de leurs données tout en exploitant le potentiel de l’IA« , a expliqué Frédéric Laplagne, co-fondateur d’Akawan. Cette solution a été largement saluée pour sa capacité à combiner sécurité et productivité.

