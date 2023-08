Comment protéger ses données sensibles stockées sur son ordinateur ?

Nous stockons tous des données sensibles sur nos appareils électroniques (ordinateur, smartphone, tablette). Mais nous ne prenons pas toujours les mesures nécessaires pour le protéger des regards indiscrets. Pourtant, il existe de nombreuses façons très efficaces pour sécuriser sa data et éviter qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Équiper son ordinateur d’un bon antivirus

Programme espion, ransomware…. Les virus sont légions sur Internet et si votre PC n’est pas équipé d’un bon antivirus, il reste nettement plus exposé aux menaces en ligne. Pour sécuriser les données stockées sur son PC, il est donc absolument indispensable d’installer une suite antivirus qui pourra détecter les malwares et les neutraliser avant qu’ils ne fassent des dommages.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses solutions gratuites et performantes. On peut citer par exemple Avast, ou encore Avira, etc. Attention néanmoins, car elles ne proposent pas les fonctionnalités de cybersécurité les plus avancées et il est donc recommandé de faire preuve de prudence (notamment si vous vous connectez à un réseau wifi public ou lorsque vous ouvrez des mails dont vous ne connaissez pas le destinataire).

Pour une protection supplémentaire, il est préférable d’opter pour un logiciel payant. Ces derniers vous permettront par exemple de bénéficier d’un pare-feu, de bloquer les spams, mais aussi de sécuriser vos transactions bancaires en ligne ou encore de mettre en place un contrôle parental si vos enfants utilisent votre ordinateur.

Sauvegarder vos données sensibles sur un disque dur externe ou une carte mémoire

Le meilleur moyen de protéger ses données sensibles des pirates qui sévissent sur le net est tout simplement de les sauvegarder sur un dispositif externe. C’est aussi l’une des techniques les plus simples puisqu’il vous suffit d’acheter un disque dur externe, une clé USB ou une carte mémoire. Ces dernières sont généralement accessibles pour moins de 20 euros dans toutes les grandes surfaces, et notamment dans le dernier arrivage Action de cette semaine.

Crypter vos informations sensibles

Une autre technique pour sécuriser ses données est de les crypter. En cas de vol ou de piratage, le cryptage de vos documents rendra les informations qu’ils contiennent inaccessibles et donc inutilisables par les cybercriminels.

Windows propose un système de cryptage intégré, tout comme Mac. Il vous suffira de vous rendre dans les propriétés avancées de vos données et de cocher la case “chiffrer le contenu”. Il ne vous restera plus ensuite qu’à sauvegarder votre clé de chiffrement.

Faire des mises à jour et des sauvegardes régulières

Les mises à jour de votre système d’exploitation sont indispensables pour corriger d’éventuelles failles de sécurité. Pensez également à effectuer des sauvegardes régulières de vos documents (sur votre appareil ou un disque dur externe), en particulier des plus importants ou sensibles.

Protéger ses données sensibles est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît. C’est surtout une démarche absolument nécessaire pour éviter le vol de vos données, de votre identité ou l’utilisation frauduleuse de vos données bancaires.