Samsung The Premiere révolutionne le home cinéma

Imaginez un cinéma grandeur nature qui prend vie dans votre salon, sans écran, sans filtre, juste une image spectaculaire qui défie les limites du réel. Ce sont les promesse du Samsung The Premiere. Ce projecteur laser ultra-courte focale ne se contente pas de projetter vos films préférés, mais vous plonge dans une expérience immersive à couper le souffle. Avec son 4K éblouissant, sa HDR10+ aux contrastes à faire pâlir les salles obscures et surtout une simplicité d’usage révolutionnaire : ce modèle a tout pour plaire. Voici ce que nous en pensons après des semaines d’essai du Samsung The Premiere.

Le Samsung The Premiere, un concentré de technologies

Le Samsung The Premiere incarne l’excellence technologique sud coréenne avec son projecteur LSP (Laser Screened Projector) d’une durée de vie de 20 000 heures. Théoriquement, ce matériel multimédia peut durer 22 ans à raison de 150 minutes d’utilisation quotidienne. Il élimine ainsi les coûts de remplacement de lampe, un entretien régulier nécessaire pour les projecteurs traditionnels.

Contrairement aux modèles classiques, il utilise trois lasers distincts (rouge, vert, bleu). Cette particularité assure une pureté chromatique supérieure et une dégradation minimale des couleurs sur le long terme. Doté d’un traitement d’image HDR10+, il garantit des contrastes dynamiques et des noirs profonds, même en lumière ambiante. Avec une luminosité de 2800 lumens, il projette des images jusqu’à 130 pouces en 4K native (3840 x 2160 pixels).

Le vidéoprojecteur pour le plein de couleurs et d’actions

Son processeur Neo Quantum, équipé d’intelligence artificielle, optimise chaque scène en temps réel et prend en charge la technologie DLP (Digital Light Processing). Grâce à un miroir microscopique de 0,66 pouce, il reproduit 16,7 millions de nuances de couleurs. Comprenez tout simplement que le Samsung The Premiere garantit une fidélité chromatique exceptionnelle.

Ce dispositif embarque également la MEMC ou Motion Estimation and Motion Compensation. C’est une fonctionnalité qui réduit les saccades avec une cadence de 120 Hz. Le Samsung The Premiere dévient ainsi idéal pour les contenus sportifs en streaming et les jeux vidéo en 4K/120 fps.

Ultra-courte focale d’une redoutable efficacité

Le Samsung The Premiere, grâce à son ultra-courte focale, projette une image de 130 pouces à seulement 11,4 cm de distance. Cela élimine les ombres portées et les éblouissements. Avec un rapport de projection de 0,26:1, il utilise des lentilles asphériques et des lasers RGB pour garantir une luminosité homogène et une précision chromatique supérieure à 98 % du DCI-P3.

Ses capteurs intelligents alignent automatiquement l’image et corrigent les déformations géométriques (keystone). Par ailleurs, la mise au point est ajustée sur des surfaces irrégulières grâce à un algorithme d’intelligence artificiel intégré à l’appareil.

Fiche technique : Samsung The Premiere

Type : Projecteur laser ultra-court

: Projecteur laser ultra-court Résolution : 4K UHD (3840 x 2160 pixels)

: 4K UHD (3840 x 2160 pixels) Technologie d’affichage : Tri-Laser RGB

: Tri-Laser RGB Luminosité : 2 800 lumens (ANSI)

: 2 800 lumens (ANSI) Contraste : 2 000 000:1 (dynamique)

: 2 000 000:1 (dynamique) HDR : HDR10+, HLG

: HDR10+, HLG Recouvrement de couleurs : 100% DCI-P3

: 100% DCI-P3 Distance de projection : 30 cm pour 100″ (ultra-court)

: 30 cm pour 100″ (ultra-court) Taille d’image recommandée : 90″ à 130″

: 90″ à 130″ Sources sonores : 4.2 canaux (40W) avec Dolby Atmos

: 4.2 canaux (40W) avec Dolby Atmos Connectivité : HDMI 2.1 (eARC) USB Wi-Fi / Bluetooth Smart TV (Tizen OS)

: Consommation : 320W (en fonctionnement)

: 320W (en fonctionnement) Dimensions : 551 x 327 x 118 mm

: 551 x 327 x 118 mm Poids : 11,5 kg

: 11,5 kg Garantie : 2 ans

: 2 ans Prix indicatif : À partir de 3 499 €

Equipement doté d’un ecosystème Smart TV avancé

Le Samsung The Premiere s’intègre pleinement à l’écosystème Smart TV Tizen de Samsung. Il prend en charge nativement les codecs AV1 et VP9. Vous pouvez visionner les films ou séries de Netflix, Disney+ et Apple TV avec un streaming de qualité 4K HDR. La plateforme intègre également la fonctionnalité Samsung TV Plus. Cette plateforme donne accès à plus de 1 600 chaînes IPTV sans abonnement supplémentaire.

L’interface Tizen 7.0, pilotée par un processeur quadricœur Mali-G76 MP12, utilise un algorithme d’apprentissage machine pour affiner ses recommandations. Par ailleurs, le système reconnaît automatiquement les appareils compatibles Q-Symphony pour une configuration audio plug-and-play.

La connectivité SmartThings va au-delà du simple contrôle IoT. Elle permet une calibration automatique des projecteurs complémentaires via le protocole Matter over Thread. Les utilisateurs peuvent ainsi synchroniser jusqu’à 32 zones d’éclairage Philips Hue ou LIFX avec le contenu affiché. Cette prouesse technologique devient possible grâce à la technologie HDR10+ Cinematic Home.

Parmi les accessoires exclusifs, le module Samsung Smart Calibration Pro (vendu séparément) permet d'ajuster la colorimétrie à l'aide d'une sonde X-Rite i1Display Pro intégrée, tandis que le hub SmartThings Edge assure une latence inférieure à 5ms pour les appareils Zigbee 3.0. La dernière génération de télécommandes solaires prend désormais en charge la gestuelle UWB. Elle procure un contrôle précis sans ligne de vue directe.

Connectivité et expérience utilisateur

Pour ses projecteurs, Samsung propose des écrans ALR (Ambient Light Rejecting) certifiés HDR10+. Ils sont conçus pour maximiser le contraste et limiter les reflets lumineux sur les surfaces de projection. Ces accessoires sont accompagnés de barres de son Dolby Atmos, comme la série Q-Symphony. Ce dispositif audio dernier cri offre une spatialisation précise en synchronisation avec le projecteur. En prime, la technologie Acoustic Beam synchronise le son avec la position de l’image pour une immersion optimale.

Pour simplifier la tâche aux moins technophiles, le Samsung The Premiere est doté de ports HDMI 2.1. En plus de se brancher sans difficulté à un PC, il est compatible avec les fonctionnalités ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate). Les gamers peuvent ainsi profiter d’une latence réduite à seulement 19 ms. Pour ceux qui préfèrent le sport aux jeux vidéo, le service Samsung Health transforme l’espace en salle de fitness interactive avec des tutoriels adaptés. Enfin, la connectivité complète inclut également le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Que vaut le Samsmung The Premiere face à ces concurrents ?

Pour évaluer pleinement les performances du Samsung The Premiere, il faut le confronter à ses principaux rivaux, le Sony XW5000ES et le Formovie Theater. Chacun de ces projecteurs propose des atouts distincts, mais avec des compromis qui les différencient.

Le Sony XW5000ES affiche des caractéristiques techniques solides, notamment une grande précision dans les détails et une fluidité de mouvement remarquable. Cependant, il ne parvient pas à égaler le Samsung The Premiere en matière de taux de contraste et de richesse des couleurs. Là où le modèle sud-coréen excelle dans les noirs profonds et les nuances vibrantes, le japonais montre certaines limites, en particulier dans les environnements très sombres.

De son côté, le Formovie Theater adopte une approche différente. Le projecteur mise sur la compacité et une interface intuitive. Son principal avantage réside dans sa facilité d’installation et son fonctionnement silencieux, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces réduits. Toutefois, il ne peut rivaliser avec la luminosité et la finesse d’image du Samsung The Premiere, notamment dans les scènes HDR.

Sur ce dernier point, le Samsung se démarque clairement. Sa luminosité exceptionnelle, couplée à une prise en charge optimale du HDR10+, lui permet d’offrir une expérience visuelle d’une rare intensité. Les images gagnent en réalisme, avec des contrastes dynamiques et des couleurs éclatantes qui rappellent l’immersion d’une salle de cinéma. Aucun des deux autres modèles ne parvient à ce niveau de performance. Ils cèdent au Samsung The Premiere la place du leaders de la vidéoprojection haut de gamme.

Avis d’autres utilisateurs pour le Samsung The Premiere

Marion P. « J’ai installé le Samsung The Premiere dans mon salon, et je suis bluffée par la qualité d’image. Même en plein jour, les couleurs restent incroyablement vives et fidèles. Sa configuration était un jeu d’enfant, grâce à ses capteurs d’alignement automatiques. Certes, le prix est élevé, mais l’expérience cinéma à domicile vaut largement cet investissement. »

Alexandre D. « Pour un amateur de jeux vidéo comme moi, ce projecteur est parfait. Le mode gaming à 120 Hz rend les graphismes ultra fluides, et le temps de réponse de 19 ms est excellent pour des parties compétitives. En plus, il s’intègre parfaitement avec mes autres équipements grâce à l’application SmartThings. Un must-have pour les gamers exigeants. »

Sophie L. « Je ne suis pas très technique, mais ce projecteur est vraiment intuitif. J’ai pu le configurer sans aucun problème. L’image est d’une clarté incroyable, et j’adore le fait qu’il fonctionne bien même dans une pièce lumineuse. J’aurais juste aimé qu’il soit un peu plus abordable, mais je ne regrette pas mon achat ! »

Jean-Marc G. « L’aspect minimaliste et la projection laser 4K native font de ce projecteur un bijou technologique. Les options de réglages via SmartThings sont très pratiques, surtout pour optimiser l’acoustique de la pièce. Cependant, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace pour profiter pleinement de son potentiel. C’est un investissement, mais il répond parfaitement à mes attentes. »

Nathalie R. « Je cherchais un projecteur haut de gamme, et The Premiere a dépassé toutes mes espérances. La compatibilité avec les assistants vocaux simplifie la gestion au quotidien, et l’expérience immersive qu’il offre est digne d’une salle de cinéma. Un achat que je referais sans hésiter, malgré le prix un peu élevé. »

Julien W. J’ai dû réorganiser mon salon pour respecter les 3 mètres de distance recommandés. Une fois en place, l’immersion est top, surtout avec les films en HDR10+. En tout cas, j’en ai eu pour mon argent puisque le rapport qualité/prix reste dissuasif. C’est un peu dommage pour l’absence de système Dolby Vision à ce tarif. Bref, je suis globalement satisfait, mais pas sans concessions. »

