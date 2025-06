Google Pixel 10 Pro : ce prototype en fuite révèle un design surprenant

Le prochain du Pixel 10 Pro de Google ne s’est pas encore montré officiellement, mais un prototype s’est déjà échappé dans la nature. Voici donc un premier aperçu croustillant d’un design peaufiné, d’une puce maison dopée aux stéroïdes et de quelques surprises côté photo et recharge.

Le Pixel 10 Pro commence à se dévoiler, bien avant l’annonce prévue par Google. Le prototype donne une idée précise des orientations prises par la marque. Si le design conserve l’ADN bien reconnaissable de la gamme Pixel, quelques ajustements discrets viennent moderniser l’ensemble. Mais c’est surtout sous la coque que les choses deviennent sérieuses. Ainsi, Google semble affûter ses armes pour cette génération.

Le design du Pixel 10 Pro fuite avant l’heure

Des clichés d’un prototype du Google Pixel 10 Pro ont récemment fuité. Et ils suscitent déjà la curiosité des passionnés. Le smartphone a d’abord été aperçu dans une pub en cours de tournage, avant d’apparaître entre les mains d’un internaute chinois.

Il ne s’agit pas du modèle final, mais d’un prototype avancé, connu sous le nom de code Blazer. Celui-ci nous donne juste un avant-goût des choix esthétiques et techniques de Google.

Visuellement, nous retrouvons la fameuse barre de caméras horizontale à l’arrière, véritable marque de fabrique des Pixel. Toutefois, quelques retouches discrètes sont visibles. La barre est un peu plus épaisse, et le verre qui la recouvre s’étend davantage vers les bords. Je pense également que Google mise sur la continuité, avec juste ce qu’il faut de modernisation.

En outre, le tiroir de la carte SIM aurait été déplacé vers le bord supérieur gauche, tandis que les haut-parleurs en bas du téléphone présentent un nouveau design plus affiné.

Un écran classique, mais une puce prometteuse

L’écran reste fidèle à ce qu’on connaît. Notamment, une dalle OLED Full HD+ de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide à 120 Hz. Rien de très neuf de ce côté-là, mais c’est à l’intérieur que les choses deviennent vraiment intéressantes.

Le Pixel 10 Pro embarquerait la toute nouvelle puce Tensor G5, conçue par Google et gravée pour la première fois en 3 nanomètres par TSMC. Cette nouvelle architecture se compose d’un cœur très puissant Cortex-X4. Il est accompagné de 5 cœurs de performance Cortex-A725 et de 2 cœurs économes en énergie Cortex-A520.

Par ailleurs, le GPU ne serait plus un Mali, mais un IMG DXT. Cette puce graphique permettrait de gérer le ray tracing matériel, une première sur un Pixel. Il introduit aussi la virtualisation GPU. Cela pourrait ouvrir la voie à des fonctions logicielles plus poussées et des usages professionnels.

Photo, batterie et lancement

Le prototype actuel fonctionne sous Android 16, avec une configuration de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Côté batterie, vous aurez deux options. L’une avec une capacité de 4700 mAh, une charge filaire de 37 W et du sans-fil à 15 W. Et l’autre un peu plus nerveuse avec 4600 mAh, mais une recharge rapide poussée à 45 W et une charge sans fil plus véloce à 30 W.

Pour la photo, Google resterait fidèle à son triple capteur à l’arrière, probablement identique à celui du Pixel 9 Pro.

Enfin, selon les informations les plus récentes, Google devrait présenter officiellement le Pixel 10 Pro ce 20 août prochain, avec une sortie prévue huit jours plus tard. Et cette année, Google sortirait quatre modèles dont le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL et une version pliable baptisée Pixel 10 Pro Fold.

L’été s’annonce chaud pour les fans d’Android et Google compte bien allumer le feu !

