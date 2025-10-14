Pokémon MMO, Vent / Vague… leak de tous les jeux Switch 2 jusqu’à 2030 !

Une nouvelle fuite monumentale secoue la Poké-sphère : les projets de Game Freak jusqu’en 2030 viennent d’apparaître en ligne, dévoilant Pokémon Wind & Waves, un mystérieux Project Seed… et même l’ombre d’un futur MMO.

Quand Pikachu rencontre Wikileaks, ça fait des étincelles. À une poignée de jours de la sortie de Pokémon Legends : Z-A, une nouvelle fuite monumentale vient secouer le petit monde des dresseurs.

Des documents internes de Game Freak, l’atelier historique derrière la saga, se sont retrouvés dans la nature, exposant rien de moins qu’une feuille de route jusqu’en 2030 : noms de code, concept arts, budgets, et même un aperçu du moteur des futurs jeux.

THIS IS CRAZY. All the projects Game Freak currently has in development:



– Wind/Waves is releasing in 2026, with DLC in 2027.

– Pokémon Legends: Galar is releasing 2027 or beyond.

– Pokémon Multi-Region Remake in 2028 or beyond.

– Pokopia will get DLC.

– Pokémon Champions was… pic.twitter.com/OcuIChALaj — Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 13, 2025

L’affaire serait liée au même hacker que celui du « TeraLeak » de 2024. Nintendo, furieux, a d’ailleurs déjà obtenu auprès de Discord le droit de traquer son identité.

L’ironie du timing ne passe pas inaperçue : la fuite éclate pile la semaine de la sortie de Z-A, un jeu déjà piraté, streamé et disséqué avant même son lancement officiel.

Les fans oscillent entre jubilation et consternation, tandis qu’un commentaire Reddit résume l’ambiance : « Le leak ? Juste un post-it qui dit encore moins de budget pour le prochain ».

Game Freak en mode économie d’énergie

Des milliards de yens, certes, mais pas beaucoup de frames par seconde. Le document leaké révèle des chiffres qui feraient pâlir n’importe quel producteur de AAA occidental :

Pokémon Legends : Z-A aurait coûté 2 milliards de yens , soit environ 13 millions de dollars .



, soit environ . La 10ᵉ génération, baptisée Wind & Waves, disposerait d’un budget de 3 milliards de yens (≈ 20 millions de dollars).



À titre de comparaison, un Assassin’s Creed Mirage ou un Final Fantasy VII Remake dépassent allègrement les 150 millions.

C’est ce qui explique des jeux souvent jugés techniquement datés, avec ralentissements, textures grossières et IA capricieuse.

Les fans ne réclament même plus « plus d’argent », mais « plus de temps ». Un développeur résume sur X : « Le problème, ce n’est pas la paie, c’est la cadence. »

Pokémon Wind / Waves : souffle nouveau ou tempête annoncée ?

Pokémon Wind/Wave 🌬️🌊 – Recap Leaks (Gen 10) Release: 2026 Platform: Nintendo Switch 2 Setting: Island region inspired by Southeast Asia Gameplay:

Open-world exploration on land and underwater

Procedurally generated islands and starter (“Seed Pokémon”)

Unique evolutions for… pic.twitter.com/N3McZ0E0Jm — Light (@Light_88_) October 13, 2025

Bienvenue dans la jungle : la 10ᵉ génération embarque pour l’Asie du Sud-Est, entre archipels volcaniques, forêts tropicales et lagons phosphorescents.

Le moteur graphique, sobrement nommé Pokémon Engine X, promet enfin des effets météo dynamiques, une exploration sous-marine et une IA environnementale digne de ce nom.

Sur le plan du gameplay, les rumeurs évoquent un système de « Tenko-Waza », des attaques météo influencées par le climat. Les « Seed Pokémon », créatures évolutives à l’infini, s’adapteraient aux performances du joueur.

Et les arènes laisseraient place à des défis thématiques inspirés des Objectifs de développement durable de l’ONU. Oui, oui : un badge pour la biodiversité, un autre pour la gestion de l’eau.

Voilà au moins un jeu qui ne sera pas critiqué par les wokistes. C’est audacieux, presque poétique… ou complètement fumeux. Car avec seulement 20 millions de budget, même la plus belle des vagues peut finir en flaque.

La feuille de route jusqu’en 2030 : la Master Ball des leaks

Summary of upcoming Pokémon games leaked today:



2025-2026: Mega Dimension (codename Sankaku)

2026: Pokémon Wind/Wave (Gen 10, codename Gaia)

2027: Gaia DLC

2027-2028: Codename Ringo (Legends: Galar)

2028-2029: Codename Seed (Online Multiplayer multi-region game: Kanto, Johto,… pic.twitter.com/Y13tnKHiAD — Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 13, 2025

Six ans de spoilers condensés dans un seul fichier ZIP. Voici la timeline présumée selon le leak :

2026 – Pokémon Wind & Waves (Gen 10)

2027 – DLC “Wave Expansion”

2027-2028 – Pokémon Legends : Ringo (retour dans la région de Galar, façon Sword & Shield 2.0)

2028-2029 – Project Seed, un monde unifiant plusieurs régions historiques (Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh)

2030 – Gen 11, mystère complet mais mention d’un « système coopératif persistant ».

Et c’est là que les spéculations s’emballent : ce fameux Seed serait le prototype du Pokémon MMO dont les fans rêvent depuis vingt ans.

Plusieurs lignes internes parlent de « régions connectées » et « sessions multi-joueurs synchronisées ». En clair, la promesse d’un Pokémon Online façon World of Warcraft, mais version Game Freak. Si la rumeur dit vrai, ce serait un virage historique pour Nintendo…

Multi-Region Pokémon Game "Seed" is an MMO pic.twitter.com/iA8qyhOr5u — Eclipse『ズルム』 (@3clipse_tt) October 13, 2025

Le paradoxe Pokémon : licence à milliards, budgets d’indé

Pokémon, c’est la franchise la plus rentable de la planète, estimée à près de 90 milliards de dollars de revenus cumulés. Et pourtant, Game Freak développe ses jeux avec des moyens comparables à un studio indépendant. Pourquoi ?

Parce que la licence appartient à trois entités : Nintendo, Game Freak et Creatures Inc. Elles se partagent les recettes, laissant au studio principal un budget de production minimaliste.

Ajoutez à ça la culture du cycle annuel à la japonaise (« un jeu tous les deux ans, quoi qu’il arrive »), et vous obtenez des titres rentables mais techniquement essoufflés.

Les développeurs eux-mêmes peinent à suivre : turnover élevé, sous-traitance massive, et burn-out généralisé. Le leak révèle un modèle qui repose plus sur la magie du logo que sur la magie du code.

Fans, hype et ras-le-bol : le double effet Pokéball

Entre nostalgie et exaspération, la fanbase ne sait plus si elle doit rire ou pleurer. Les uns crient au génie dès qu’un nouveau starter apparaît, les autres comptent les pixels morts sur les streams.

Sur Reddit, on compare désormais les visuels de Z-A à ceux d’un jeu mobile de 2017. Et pourtant, la hype reste intacte : chaque leak, chaque image, chaque mème relance la flamme.

Nintendo, lui, observe le chaos. Trop de sécurité tue la confiance ; trop de silence attise la curiosité. Les leaks deviennent paradoxalement un moteur de marketing involontaire, alimentant le buzz que la communication officielle ne sait plus créer.

Vers un Pokémon MMO ? Le rêve d’enfant devenu business plan

GAME FREAK IS DEVELOPING A MULTI-REGION POKÉMON REMAKE The objective is for the protagonist to be able to walk from Sinnoh to Hoenn, will also include Kitakami. Codename: seed https://t.co/O6OZ17kcsR — Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 13, 2025

Et si la plus grande promesse cachée du leak, c’était celle-là : un vrai Pokémon MMO. Pas un Pokémon Unite, pas un Go+, mais un monde ouvert partagé, où les dresseurs s’affronteraient en ligne, où les régions seraient interconnectées, vivantes, persistantes.

Project Seed et Gen 11 laissent entrevoir ce futur : infrastructure cloud compatible Switch 2, hub social, commerce entre joueurs, tournois mondiaux en temps réel. Un projet pharaonique, qui ferait passer Scarlet & Violet pour un bac à sable d’école primaire.

Et pourtant, on l’imagine déjà : un monde Pokémon massif, fluide, évolutif… à condition que Game Freak accepte enfin de penser grand.

Et maintenant ? Silence radio à Kanto

Game Freak n’a, pour l’heure, fait aucun commentaire. Nintendo enquête, Discord coopère, et les leaks continuent de se propager. Pendant ce temps, Pokémon Legends : Z-A s’apprête à débarquer dans un climat électrique, entre curiosité et méfiance.

Pokémon Legends: Z-A Leak🚨



New leaked images The Full Pokédex pic.twitter.com/zDsunX56ku October 13, 2025

Le paradoxe est total : plus Game Freak garde le silence, plus le mythe du Pokémon MMO enfle. Si ce leak est bien réel, alors le vent tourne. Et la vague Pokémon pourrait, cette fois, tout emporter sur son passage.



