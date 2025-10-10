Cette vidéo Nintendo a intrigué tout le monde… mais personne n’imaginait ça

Une vidéo mystérieuse, des Pikmin invisibles et un soupçon de génie créatif. Nintendo vient de prouver qu’elle sait surprendre ses fans autrement que par un nouveau jeu.

Nintendo a créé la surprise cette semaine en dévoilant deux courts-métrages d’animation signés Nintendo Pictures, sa filiale dédiée à la production vidéo. Diffusés ce début octobre, ces mini-films ont d’abord intrigué toute la communauté, avant de révéler une approche artistique aussi discrète que brillante.

Une vidéo Nintendo qui a semé la confusion chez les fans

Depuis quelques jours, une série de vidéos mystérieuses que Nintendo a publié a intrigué les fans. Ainsi, ces mini-films sont les premiers courts métrages produits par Nintendo Pictures, la branche cinéma du géant japonais.

Baptisés « Close to You », ces deux courts métrages ont été diffusés les 7 et 8 octobre. Le premier est disponible sur les réseaux officiels de Nintendo, tandis que le second n’est accessible que via l’application Nintendo Today!, une app mobile encore peu connue du grand public.

Cette fois, il n’y a pas de Mario ni de Zelda. Les héros sont les Pikmin, ces petites créatures colorées déjà cultes. Dans les deux versions du film, Nintendo joue avec la perception du spectateur avec une version où les Pikmin sont visibles. Dans une autre, ils sont totalement invisibles, sauf un détail discret. Un Pikmin qui court sous un berceau en arrière-plan.

Cela donne un mélange de mignonnerie, de curiosité et de mystère, pile dans le style maison de Nintendo. Et contrairement à ce que pensaient certains fans, ces courts-métrages ne sont pas liés à un nouveau jeu Pikmin, même si le succès de Pikmin 4 laisse penser qu’une suite finira bien par éclore.

Anciennement Dynamo Pictures, le studio a été racheté en 2022 pour devenir Nintendo Pictures Co., Ltd. Jusqu’ici, il travaillait surtout dans l’ombre. Animation, design, capture de mouvement, soutien technique à d’autres projets, y compris pour Death Stranding 2.

Mais avec ces courts-métrages, Nintendo veut créer ses propres contenus vidéo, sans dépendre de partenaires externes. Certes, elle collabore toujours avec Universal et Illumination pour Super Mario Bros. Le Film (et peut-être un futur Donkey Kong), ou encore avec Sony Pictures sur le live-action The Legend of Zelda..

