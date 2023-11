Après Super Mario, Nintendo annonce enfin un film sur ce jeu vidéo culte

Monument du jeu vidéo, le cultissime The Legend of Zelda sera adapté en film. Nintendo a enfin sauté le pas après l’énorme succès de Super Mario.

C’est impossible pour un gameur digne de ce nom de ne pas connaître The Legend of Zelda. La licence est incontournable dans le monde du jeu vidéo. Même ceux qui n’y ont jamais joué doivent savoir ce que c’est. Nintendo annonce ainsi que The Legend of Zelda va avoir son premier film.

L’effet Super Mario Bros. le film

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma n’ont pas toujours été une réussite. Il y a d’ailleurs beaucoup plus d’échecs que de succès. Nintendo et la licence Super Mario en ont même fait les frais au début des années 90.

Revenons en mai 1993, Super Mario Bros. de Rocky Morton et Annabel Jankel arrive dans les salles obscures. Cette première adaptation en prise de vues réelles connaît un échec monumental. Moins de 40 millions de dollars de recette pour un budget à hauteur de 48 millions de dollars. Nintendo ne souhaite plus exposer ses licences.

Trente ans plus tard, la nouvelle adaptation Super Mario Bros. le film devient l’un des plus gros succès de l’année. Elle est aussi l’œuvre tirée d’un jeu vidéo la plus rentable. Le film d’animation a effectivement engrangé plus de 1,3 milliards de dollars contre un budget de 100 millions. Nintendo nourrit de nouvelles ambitions au cinéma.

The Legend of Zelda, film en prise de vues réelles !

Le géant nippon du jeu vidéo va reprendre la formule ayant fait le triomphe de Super Mario. Celle-ci consiste dans un premier temps à réunir des personnes passionnées par le projet. Celles-ci travailleront ensuite sous la supervision de Shigeru Miyamoto.

Pour ceux qui ne connaissent pas le nom, il s’agit du créateur de Mario et The Legend of Zelda. Celui-ci a annoncé sur X la production du prochain film.

This is Miyamoto. I have been working on the live-action film of The Legend of Zelda for many years now with Avi Arad-san, who has produced many mega hit films. [1]— 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 7, 2023

Contrairement à Super Mario, The Legend of Zelda ne sera pas un film d’animation. Le réalisateur Wes Ball est pour l’instant rattaché au projet. Le public lui doit la trépidante trilogie du Labyrinthe. À noter que l’an prochain, le réalisateur passera à nouveau le test du box-office avec La Planète des Singes: Le Nouveau Royaume.

En collaboration avec Sony

Cette annonce arrive à une période cruciale pour Nintendo. La compagnie japonaise ne cache plus ses ambitions de devenir un géant du divertissement en diversifiant ses activités. Adapter au cinéma ses plus grosses licences ne constitue qu’une étape. Le géant du jeu vidéo souhaite aussi construire plusieurs parcs à thème.

Rappelons aussi que la licence Zelda a eu une grosse sortie vidéoludique plus tôt cette année. Il s’agit de Tears of the Kingdom. C’est le jeu de Nintendo qui s’est vendu le plus rapidement sur le continent américain. Ce sont plus de quatre millions d’exemplaires écoulés rien qu’aux États-Unis.

Nintendo et Sony sont concurrents sur le marché des jeux vidéo. Mais The Legend of Zelda sera un film produit en collaboration avec le rival. Sony Pictures participe au financement du film et se chargera de sa distribution à l’international. Jusque-là, aucune date de sortie annoncée pour ce prochain blockbuster de Nintendo.