Super Mario Bros. Wonder, toujours au top après toutes ces années. Voici son secret !

L’univers des jeux vidéo a vu naître de nombreux héros, mais peu ont su résister à l’épreuve du temps comme Mario, le plombier moustachu. Et la magie persiste, même trente-huit ans plus tard. Mais qu’est-ce qui fait que Super Mario Bros. Wonder, la dernière édition de cette série iconique, reste si captivante ?

Un retour triomphant à ses racines

Avec Super Mario Bros. Wonder, le joueur retrouve ce qui a fait le succès initial de la série : le jeu de plateforme en défilement latéral. C’est ce même style qui a propulsé Mario au rang de superstar dans les années 1980 et 1990, grâce aux consoles Nintendo Entertainment System (NES), Game Boy et Super NES. Et ce nouvel épisode, sorti le 20 octobre sur Switch, a quelque chose de nostalgique pour Takashi Tezuka, son producteur.

En 1985, alors jeune designer de 25 ans, il avait contribué à la création du premier Super Mario Bros. avec des légendes telles que Shigeru Miyamoto. Trente-huit ans plus tard, la créativité reste au cœur de cette saga. Tezuka souligne : « Le joueur doit faire preuve de créativité pour réussir chaque niveau. »

Le pouvoir du saut dans Super Mario Bros.

Super Mario Bros. Wonder, comme ses précédents, mise sur le charme simple et addictif du saut. Selon Shiro Mouri, le saut est essentiel dans le gameplay. Et, bien que la mécanique du saut ait évolué, le plaisir ressenti par les joueurs en guidant Mario dans ses aventures aériennes demeure inchangée. Dans Super Mario Bros. Wonder, Mario ne se contente pas de sauter ; il peut désormais produire des bulles pour rebondir et atteindre des sommets encore plus élevés.

Chaque itération du jeu offre une nouvelle manière d’apprécier cette action, qu’il s’agisse de voler avec la file de raton laveur ou de flotter grâce à un champignon minuscule. Cependant, Mark Brown, vidéoaste, souligne que la base reste la même : un saut ascendant prêté, un court moment de suspension, suivi d’une descente rapide, donnant à Mario un sentiment de poids.

À la découverte des secrets de Mario

Les niveaux de Super Mario Bros. Wonder ne sont pas que des parcours d’obstacles. Ils sont truffés de secrets, stimulant ainsi la curiosité du joueur. Tezuka évoque le sentiment d’émerveillement lorsqu’un joueur découvre un tuyau secret pour la première fois ou encore les blocs jaunes mystérieux qui cachent des pièces. Des surprises attendent à chaque pièce, incitant le joueur à explorer à chaque recoin du jeu.

Mais avec le temps, ces mystères sont devenus la signature de la série. Et pourtant, les équipes de Super Mario Bros. Wonder ne se reposent pas sur leurs lauriers. Elles innovent, comme avec l’introduction des « fleurs merveilles », qui transforment les niveaux de façon psychédélique. Cette innovation répond à un besoin essentiel pour la série : rester fidèle à son héritage tout en surprenant sans cesse.

La pérennité du pionnier

Au fil des ans, de nombreux jeux ont tenté d’imiter la formule de Super Mario Bros. Des titres comme Sonic the Hedgehog ou Crash Bandicoot se sont inspirés de l’icône moustache. Cependant, Super Mario Bros. Wonder prouve que la série n’a pas fini de nous étonner. Mouri se souvient des conseils de Tezuka : plutôt que de simplement transporter Mario à un autre endroit, pourquoi ne pas transformer le niveau actuel ? C’est cette capacité d’adaptation et d’innovation qui fait de Super Mario Bros. Wonder une pièce maîtresse dans l’histoire du jeu vidéo.