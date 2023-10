Les jeux vidéos rendent plus intelligent : la science le confirme enfin !

Les jeux vidéo ont toujours suscité des débats et des inquiétudes quant à leur impact sur notre cerveau. Cependant, une étude récente vient éclairer d’un nouveau jour cette discussion en soulignant que, oui, les jeux vidéo peuvent booster nos facultés cognitives. Découvrons ensemble comment.

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les jeux d’action, mais bien les jeux de stratégie qui améliorent notre mémoire de travail. C’est du moins ce que révèle une étude de l’Université de York. Pour rappel, cette mémoire temporaire est essentielle pour retenir des informations à court terme, comme un numéro ou une liste de courses. De plus, elle joue un rôle primordial dans des fonctions telles que le raisonnement et l’apprentissage.

Auparavant, on croyait que les jeux d’action, tels que les FPS, boostaient cette capacité mémorielle. Pourtant, après analyse minutieuse, les chercheurs ont découvert que les éléments de stratégie étaient les vrais catalyseurs d’amélioration. Par exemple, les joueurs de Civilization ou Starcraft avaient des résultats bien supérieurs aux tests de mémoire par rapport aux non-joueurs.

Puzzles et jeux vidéos : l’association gagnante pour les seniors

L’âge apporte son lot de surprises. Chez les seniors, ce sont les jeux de puzzles comme « Candy Crush » qui renforcent la mémoire. Ces résultats sont équivalents à ceux des jeunes adultes !

Deux hypothèses se dégagent : soit ces seniors, dotés d’une bonne cognition pour leur âge, sont naturellement attirés par les puzzles, soit ces jeux préservent activement leurs capacités. Quoi qu’il en soit, les jeux vidéo pourraient bien devenir un outil contre le déclin mémoriel lié à l’âge.

Pourquoi certains jeux vidéos sont-ils bénéfiques ?

Les jeux de stratégie sollicitent la mémoire en exigeant de retenir des informations essentielles tout en ignorant les distractions. Cette gymnastique mentale renforce notre mémoire de travail. Les puzzles, eux, luttent contre la distraction, compétence qui tend à s’affaiblir avec l’âge.

Inversement, l’action seule ne suffit pas. Le traitement rapide d’informations et la prise de décision instantanée ne stimulent pas les mêmes zones cognitives. Ainsi, il faut cerner précisément quels mécanismes mentaux un jeu sollicite pour en déduire ses bénéfices.

Les jeux de plateau : une alternative stimulante

Les jeux vidéo ne sont pas la seule option pour entraîner sa mémoire. Les jeux de société traditionnels peuvent aussi faire des merveilles. Nombre d’entre eux requièrent une bonne mémoire de travail, comme les jeux de cartes « Trio », où il faut mémoriser les cartes jouées. Des jeux stratégiques comme « Les Colons de Catane » ou « Azul » sollicitent également la réflexion.

Contrairement aux jeux vidéos, les jeux de plateau favorisent une réflexion plus posée. Le matériel physique, tel que les cartes et les pions, offre une expérience tactile enrichissante. Les univers ludiques variés permettent à chacun de trouver son bonheur, et de progresser à son rythme.

Ainsi, bien que des études soient encore nécessaires, les jeux, qu’ils soient vidéos ou de plateau, se révèlent être d’excellents outils pour stimuler notre cerveau. En mêlant plaisir, réflexion et interactions sociales, ils nous permettent d’entraîner nos capacités cognitives tout en nous amusant.