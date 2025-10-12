GTA 6 à 100€ : pourquoi c’est une grave erreur de Rockstar

GTA 6 est sans doute très attendu, mais pas au point de sortir 100€ de sa poche. Afficher un prix pareil pourrait vite se retourner contre Rockstar.

On ne mettra pas la main sur GTA 6 avant mai 2026, et pourtant l’attente est déjà énorme. Tout le monde trépigne à l’idée de retrouver la saga culte de Rockstar. Beaucoup se demandent déjà combien il faudra débourser pour vivre ce mélange d’adrénaline et de chaos contrôlé qui fait vibrer chaque mission. Mais une chose est sûre, rares seront ceux prêts à sortir 100€ pour GTA 6.

GTA 6 à 100€ : le pari risqué de Rockstar

Une nouvelle étude signée MIDiA Research tire la sonnette d’alarme. Fixer GTA 6 à 100€ ne serait pas une bonne idée. Et surtout pas pour Rockstar.

Pourquoi ? Parce qu’un tarif aussi élevé pourrait bien refroidir une partie des joueurs. Les analystes estiment qu’un prix aussi ambitieux risquerait de freiner les ventes globales. Même si le jeu s’annonce comme l’un des plus attendus de la décennie.

L’étude, menée auprès de plusieurs milliers de consommateurs, montre que les fans seraient bien plus enclins à passer à la caisse à ce prix. Comme le souligne l’analyse, « Un prix de 100 $ permettrait en réalité de dégager moins de revenus. »

Alors, si Rockstar décidait effectivement d’aller vers un prix aussi élevé, il prendrait un risque énorme. Celui de braquer une partie de ses fans les plus fidèles. Car à vouloir trop miser sur le premium, le producteur pourrait finir par se priver d’une bonne partie de son public.

Alors, quel serait le bon prix ?

D’après l’étude de MIDiA Research, tout est une question d’équilibre. Concrètement, près de 60 % des joueurs seraient prêts à acheter GTA 6 si le jeu était proposé autour de 70€. Soit le prix moyen actuel des blockbusters AAA. En revanche, ce chiffre chute à 35 % lorsque le prix grimpe à 100€. Il s’effondre même à 16 % à 150€.

Difficile de nier,GTA 6 s’annonce comme le projet le plus ambitieux de Rockstar à ce jour. Avec un nouveau moteur graphique, une carte tentaculaire et un niveau de réalisme jamais vu, le jeu promet de repousser toutes les limites techniques connues.

GTA VI screenshots perfectly recreated in GTA V… the attention to detail is crazy❗️🤯 pic.twitter.com/NrECwga5Qq October 5, 2025

Pourtant, même les jeux les plus impressionnants n’échappent pas à la règle. Ces dernières années, le prix reste souvent le premier critère qui fait hésiter les joueurs, peu importe la qualité du titre. Quoi qu’il en soit, tout dépend maintenant de Rockstar. Le studio choisira-t-il d’augmenter le prix de son titre ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.