GTA 6 : sait-on enfin si le jeu va sortir sur Nintendo Switch 2 ? 

Une nouvelle bande-annonce de GTA VI vient d’être dévoilée. Toutefois, le mystère plane toujours sur une éventuelle sortie sur Switch 2. Jusqu’à aujourd’hui, on sait que le jeu est attendu sur PS5 et Xbox, sans aucune mention de la console de Nintendo.

GTA 6 est sans aucun doute le jeu le plus attendu au monde. Officiellement annoncé en décembre 2023, les fans trépignent d’impatience à l’idée d’y jouer. Cependant, il faudra encore être plus patient. Dans cet article, on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur le jeu. Suivez le guide !

GTA 6 prend son temps… et la Switch 2 dans tout ça ?

Rockstar Games l’a confirmé le 02 mai, GTA 6 ne sortira finalement que le 26 mai 2026. Oui, vous avez bien lu ! Le studio new-yorkais explique avoir besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu.

Certes, la décision est assez difficile à encaisser pour les fans. Notamment après avoir assuré en février dernier que la sortie était garantie pour l’automne 2025, sans report envisagé.

Sachez que dans l’industrie du jeu vidéo, ce genre de décalage n’a rien d’inhabituel. Mieux vaut un lancement retardé qu’un jeu truffé de bugs.

Et qui sait ? Ce délai supplémentaire pourrait même permettre à Rockstar d’annoncer une version pour la Nintendo Switch 2…

Rien n’indique jusqu’à ce jour une sortie sur la future console de Nintendo. Historiquement, la relation entre la licence GTA et Nintendo a toujours été compliquée. Souvenez-vous des réactions moqueuses lors de l’annonce de Grand Theft Auto: Chinatown Wars sur Nintendo DS à l’E3 2008.

Il s’agissait d’un jeu pourtant salué par la critique et considéré comme l’un des meilleurs titres de la console.

La Switch a bien accueilli GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, mais ni GTA 4 ni GTA 5 n’y ont vu le jour, malgré leur sortie initiale en 2008 et 2013.

Alors, la Switch 2 pourra-t-elle faire tourner GTA 6 ? Rien n’est moins sûr ! D’ailleurs, il faudra attendre encore un peu, car la console n’est attendue que le mois prochain.

Sur quelles plateformes sortira GTA 6 ?

GTA 6 sera disponible sur PS5 et Xbox Series X/S. Sans surprise, les anciennes consoles comme la PS4 et la Xbox One ne sont pas concernées. Sachez qu’en 2026, une sortie multigénérationnelle semble difficilement envisageable.

Malgré les inquiétudes autour de la puissance limitée de la Xbox Series S, Rockstar tente de rassurer et affirme que l’expérience ne sera pas compromise.

En revanche, pour la version PC, il faudra s’armer de patience. Comme à ses habitudes, Rockstar privilégie d’abord une sortie sur consoles avant de proposer un portage.

Red Dead Redemption 2 a suivi cette logique et a finalement débarqué sur PC un an après sa sortie sur PS4 et Xbox One.

Alors, que pensez-vous de cette décision de Rockstar ? Dites-le dans les commentaires !

