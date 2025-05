GTA 6 : ne vous arrêtez pas au trailer : Rockstar publie 76 images inédites !

Rockstar sort du silence et balance un flot d’infos sur leur fameux jeu. Bande-annonce inédite, personnages détaillés, premiers lieux dévoilés et surtout, 76 images flambant neuves dans GTA 6 à scruter dans les moindres pixels.

Depuis son annonce officielle, GTA 6 fait monter la pression à chaque apparition. Le 6 mai 2025, Rockstar a relancé la machine avec une deuxième bande-annonce, un synopsis officiel et un site tout neuf rempli d’infos croustillantes. Mais le vrai trésor, ce sont les 76 images exclusives dans GTA 6 mises en ligne. On y découvre les visages du jeu, les nouveaux quartiers de Vice City, et l’ambiance visuelle qui fera tourner bien des têtes.

Jason, Lucia et toute la clique de GTA 6 débarquent en HD

Sur le site, nous découvrons enfin Jason Duval, l’un des deux héros principaux. Il ouvre le bal avec une bonne dose de captures stylisées, dans différents décors. Puis viennent les images de Lucia Caminos, la toute première protagoniste féminine jouable dans GTA 6. On la voit en prison, au sport, en bikini, à la piscine… Rockstar veut clairement qu’on s’attache à elle.

Et ce n’est pas tout ! Plusieurs personnages secondaires ont aussi droit à leur moment de gloire. Parmi eux, Cal Hampton, le pote complotiste de Jason (attention, potentiel de répliques cultes), ou encore Boobie Ike, figure influente de Vice City. Sans oublier Dre’Quan Priest, un rappeur magouilleur, Real Dimez une influenceuse flashy, Raul Bautista le pro des braquages, et aussi Brian Heder, un trafiquant pas très discret.

Vice City n’a jamais été aussi belle

Par ailleurs, les décors de Vice City de GTA 6, inspirés de Miami, brillent dans ces nouvelles images. On sent déjà le sable chaud, les néons, les rues vivantes, les couchers de soleil… Bref, Rockstar nous lance un clin d’œil avec un open world immense et vibrant, à la hauteur des attentes.

Ainsi, vous pouvez consulter ces 76 images officielles sur le site de GTA 6. Et franchement ? Ne vous arrêtez pas au trailer. Ces visuels, c’est un avant-goût sucré du chaos stylé qu’on vivra en 2026.

Alors, laquelle de ces images dans GTA 6 vous intrigue le plus ? Parlez-en dans les commentaires.

