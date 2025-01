GTA 6 : un leak révèle la date de sortie et plein d’infos croustillantes !

GTA 6 fait encore parler de lui, et cette fois, ce n’est pas pour une simple rumeur ! Une fuite récente pourrait bien avoir dévoilé la date exacte à laquelle nous pourrons enfin poser les mains sur le prochain bijou de Rockstar. Plongeons dans les détails !

Depuis des mois, l’attente autour de GTA 6 est insoutenable. Rockstar a confirmé une sortie pour l’automne 2025, mais sans donner plus de précisions. Sauf que voilà, une nouvelle fuite vient peut-être de donner un aperçu sur une date très précise !

Le leak provient d’un revendeur espagnol en ligne, XUruguay, qui aurait listé le jeu en exclusivité PS5 avec une sortie prévue en septembre 2025. Une date qui marque pile les 12 ans de GTA 5.

Depuis la première bande-annonce lâchée en décembre 2023, Rockstar est resté très silencieux sur son bébé. Officiellement, nous savons juste que le GTA 6 devrait débarquer à l’automne 2025, d’après les informations financières de Take-Two. Mais voilà, XUruguay vient sûrement de nous balancer l’ultime date.

Alors, ce 29 janvier, un leak plutôt alléchant a commencé à circuler. Le revendeur espagnol en ligne aurait donc listé GTA 6 en exclusivité sur PS5 avec une sortie le 17 septembre 2025.

Mais ne courez pas tout de suite réserver votre copie… La page du jeu sur le site du revendeur a été supprimée aussi vite qu’elle est apparue. Un écran « Page non trouvée » accueille désormais les curieux. Heureusement, 80 Level a eu le temps de prendre une capture d’écran avant la disparition de l’annonce.

Un client local a tenté d’en savoir plus sur cette date de sortie du GTA 6 en contactant XUruguay. Apparemment, ils auraient reçu ces informations directement de PlayStation, qui leur fournit les détails sur les jeux à venir. Ça fait sérieux, toutefois, ni Rockstar ni Take-Two n’ont confirmé quoi que ce soit.

D’ailleurs, est-ce vraiment une coïncidence que cette date fuite à quelques jours de la conférence des résultats de Take-Two prévue le 6 février 2025 ? Il se pourrait bien que l’éditeur profite de l’occasion pour confirmer (ou enterrer) ce leak.

