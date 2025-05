Avant GTA 6 : ce mod GTA 5 offre une nouvelle jeunesse au jeu, bluffant !

Alors que GTA 6 commence à faire sérieusement parler de lui, un mod pour GTA 5 fait une entrée fracassante. Il s’agit de la toute nouvelle version du célèbre mod NaturalVision Enhanced. Vous comprendrez tout en lisant cet article.

Revenons là où tout a commencé. En mars dernier, Rockstar Games — le studio derrière la série GTA — a lancé une nouvelle version de GTA V. Celle-ci, appelée GTA V : Enhanced Edition, est spécialement pensée pour les ordinateurs les plus récents.

Elle offre un rafraîchissement technique grâce au ray tracing. Les résolutions sont plus variées. Mieux encore, elle est compatible avec les technologies d’upscaling dernier cri comme Nvidia DLSS et AMD FSR.

Ce rajeunissement était très attendu, car GTA V, malgré ses presque 12 ans d’existence, reste l’un des jeux les plus joués au monde. Il a traversé trois générations de consoles (PlayStation 3, PS4, puis PS5, entre autres), et les fans sont toujours là.

Mais comme souvent dans l’univers du jeu vidéo, les joueurs en veulent plus. Et la communauté du modding a exaucé leur vœu avec le nouveau mod : NaturalVision Enhanced.

Tout savoir sur ce mod GTA 5

Aux commandes de ce projet, on retrouve Razed, de son vrai nom Jamal. C’est un moddeur chevronné qui consacre depuis plus de sept ans son temps à magnifier les univers de Rockstar.

Il est connu pour sa série de mods graphiques appelée NaturalVision. Après avoir peaufiné plusieurs versions de son célèbre mod NaturalVision Evolved pour la version classique de GTA V, il s’attaque désormais à la nouvelle édition du GTA 5.

Sa dernière création, baptisée NaturalVision Enhanced est dédiée à la version Enhanced Edition. Et je dois dire que le résultat est impressionnant.

Dans la bande-annonce publiée récemment par Razed, j’ai vu un GTA V complètement transformé. Effets de lumière réalistes, météo retravaillée, textures affinées, modèles 3D améliorés, végétation plus dense…

Tout a été pensé pour sublimer le jeu en exploitant au maximum les capacités du ray tracing.

Autres choses

Il est important de noter que NaturalVision Enhanced n’intègre pas encore toutes les améliorations de son grand frère Evolved. Comme les textures entièrement refaites ou l’éclairage volumétrique, par exemple.

Mais, le rendu est tout de même saisissant. À tel point que les images de la bande-annonce rappellent étrangement certains plans aperçus dans les trailers de GTA 6.

Bref, le mod est d’ores et déjà disponible en téléchargement sur le site officiel de Razed. Il pèse 5 Go et s’installe facilement dans votre dossier GTA V : Enhanced Edition.

Sachez toutefois que l’expérience est uniquement disponible en mode solo. Pourquoi ? Car le mod n’est pas compatible avec le mode en ligne. Inutile donc d’espérer une virée entre potes sur GTA Online avec ces nouveaux graphismes.

Alors, qu’est-ce que vous pensez de ce nouveau mod GTA 5 ? Impressionnant, décevant, quelle que soit votre opinion, partagez-le en commentaire !

