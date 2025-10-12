Veo 3.1 arrive… et il veut la peau de Sora 2 !

Avec cette mise à jour, Google ne joue plus les seconds rôles. Veo 3.1 veut défier Sora 2 et s’imposer comme la référence en IA vidéo.

Veo et Sora se livrent un duel pour dominer la création numérique. D’un côté, Google impose sa vision du film généré par intelligence artificielle. De l’autre, OpenAI défend son bijou, déjà adulé pour son réalisme bluffant. Mais voilà que Google revient fort avec une mise à jour musclée. Et cette fois, il ne compte plus jouer les seconds.

Veo 3.1 vs Sora 2 : la bataille s’annonce rude

Là où Sora 2 maîtrisait déjà la fluidité et le réalisme sur des vidéos plus courtes, Veo 3.1 veut désormais allonger la durée. Car l’IA peut générer des vidéos plus longues, jusqu’à une minute complète.

Une minute, ça peut paraître court, mais dans le monde de l’IA, c’est un exploit. Surtout quand l’image reste en 1080p et que la cohérence visuelle ne faiblit pas.

L’un des points forts de Veo 3.1 est que les personnages conservent la même apparence d’une scène à l’autre. Oubliez ainsi les changements de couleur de cheveux ou les doigts supplémentaires qui surprennent le spectateur. Les décors ne « glitchent » plus.

Veo3.1 Wow!



I tried Veo 3.1. It's still quite expensive, so it's difficult to test, but I did it carefully with shaky hands haha.



The prompt changed midway instead of being based on the initial image, so the content doesn't quite match, but overall it followed the prompt really… https://t.co/rSR3HJLlRs pic.twitter.com/VtGcZlpDnY — Jin.B (@opener_ai) October 11, 2025

En plus, cette version garde l’incroyable génération audio native qui avait fait le succès de Veo 3. Avec l’IA, attendez-vous donc à des dialogues et ambiances synchronisés avec l’image.

Plus qu’une mise à jour

On peut presque dire que Veo 3.1 ressemble à une déclaration de guerre ouverte à OpenAI avec son Sora 2. Puisque Google ne se contente plus d’améliorer son outil. Il redéfinit la façon dont on crée une vidéo avec une IA.

🚨First look at Google Veo 3.1 samples is INSANE 🤯



Tested with benchmark prompt: "generate eight second video of T-Rex destroying a new york city"



Google is not playing around with this update.



thread 🧵 for more sample and access pic.twitter.com/132Dt58KMa October 11, 2025

Désormais, le modèle comprend des prompts plus complexes. Il est en effet capable de créer plusieurs plans dans une même séquence grâce à la fonction multi-shot. On se rapproche ainsi d’un véritable montage cinématographique, sans passer par un logiciel vidéo classique.

En plus, Veo s’ouvre à l’écosystème créatif. Plutôt que de tout centraliser, Google permet l’accès via des plateformes partenaires comme Higgsfield, Envato ou Imagine Art. Une manière de toucher les vidéastes, les créateurs de contenu et même les agences marketing qui veulent produire vite sans sacrifier la qualité.

Google veut que Veo devienne l’outil de référence pour les pros, là où Sora séduit surtout les passionnés et les early adopters. Certes, le modèle reste gourmand en ressources et l’accès limité freine encore son expansion. Mais dans le monde de l’IA, rien n’est jamais parfait. Les vrais utilisateurs le savent d’ailleurs déjà.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.