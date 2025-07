Google Veo 3 enfin dispo en France ! Essayez vite l’IA qui crée des vidéos et du son

Google brille cet été avec une grosse mise à jour de son IA vidéo. Après un passage remarqué aux États-Unis, Veo 3 débarque enfin en France ! Cette IA donne de la voix, des ambiances et même des dialogues.

Veo 3 débarque enfin dans l’Union européenne, et surtout en France. Cette nouvelle version du générateur vidéo de Google comprend les mouvements, les ambiances, et désormais les sons. Le tout, intégré directement dans Gemini, le cerveau IA de Google. Voici ce qu’il faut savoir pour l’essayer sans attendre.

Veo 3, le rival de Sora atterrit en France

Présenté comme l’une des stars de la conférence Google I/O de mai 2025, Veo 3 est la nouvelle version du modèle vidéo de Google. Il rivalise directement avec Sora d’OpenAI, mais avec une petite touche en plus, et c’est le son. Vous décrivez une scène, et Veo 3 la transforme en mini-film de 8 secondes avec bruitages, musique et même paroles.

Prenons par exemple une plage au coucher du soleil. Veo 3 ajoute donc le bruit des vagues, le vent qui souffle et les mouettes en fond. Vous voulez une scène de course-poursuite ? Attendez-vous à des pas qui claquent sur le bitume, des moteurs qui grondent et peut-être même des cris.

Bien sûr, Veo 3 n’est pas encore parfait. Cette IA peut buguer, surtout sur l’audio. Mais avec des prompts bien pensés, le rendu est impressionnant. Ce modèle comprend mieux la physique des mouvements, ce qui rend les vidéos plus naturelles que jamais.

Jusqu’ici réservé aux États-Unis, Veo 3 est disponible en France depuis le 3 juillet 2025. Il est accessible via l’abonnement Google AI Pro, proposé à 21,99 €/mois. Cet abonnement donne aussi accès à 2 To de stockage, à NotebookLM version premium et à l’intégration complète de Gemini dans Chrome et les services Google.

Les plus mordus pourront opter pour Google AI Ultra (139,99 €/mois), avec encore plus de fonctions et de puissance IA.

Par ailleurs, pour lancer vos vidéos IA, vous n’aurez pas besoin d’outils compliqués. Tout se passe directement sur la page d’accueil de Gemini. Une fois connecté, un simple clic sur l’onglet « Video » permet de taper votre prompt. Ensuite, il va falloir patienter un peu, car la génération prend en moyenne 4 à 5 minutes.

Et vous, allez-vous tester cette IA vidéaste signée Google ? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Veo 3 et n’oubliez pas de partager vos créations mini-films IA !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.