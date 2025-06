Microsoft Bing peut maintenant créer des vidéos avec l’IA Sora ! Voici comment faire

Créer une vidéo à partir de quelques mots, c’est désormais possible et accessible gratuitement sur mobile. Microsoft vient d’intégrer l’IA de génération vidéo Sora dans son application Bing.

Microsoft continue de renforcer son partenariat avec OpenAI en lançant Bing Vide Creator. Cette nouveauté permet à n’importe quel utilisateur connecté à un compte Microsoft de générer des vidéos simplement à partir de texte. Ainsi, cette fonctionnalité s’appuie sur le modèle de génération vidéo d’OpenAI. Habituellement réservé aux professionnels payants, Sora s’ouvre enfin au grand public, et sans frais au départ.

Microsoft Bing avec Sora pour créer vos vidéos IA gratuitement

Une petite révolution vient de débarquer dans l’univers de l’IA grand public. Depuis le lundi 2 juin, Microsoft a intégré Bing Video Creator dans son application mobile Bing. Alimenté par Sora, ce nouvel outil permet de générer des vidéos à partir de simples descriptions textuelles.

Jusqu’ici, le générateur vidéo IA d’OpenAI n’était disponible que pour les clients payants. C’est donc la première fois qu’il est proposé au grand public. Et qui plus est, gratuitement.

Pour tester cette magie technologique, il suffit de se connecter à son compte Microsoft via l’application Bing. Bing Video Creator permet de créer jusqu’à 10 vidéos sans rien débourser. Ensuite, chaque clip coûtera 100 points Microsoft Rewards.

Ces points s’accumulent facilement en effectuant des recherches avec Bing ou en passant par le Microsoft Store. Par exemple, faire une recherche sur PC avec Bing rapporte cinq points, avec un plafond journalier de 150. Je trouve que c’est une manière plutôt maligne d’encourager l’exploration de leur écosystème.

Le fonctionnement est simple. Vous entrez une description et Bing Video Creator transforme cette idée en clip animé. Actuellement, les vidéos générées durent 5 secondes et il n’est pas encore possible d’en changer la durée. Vous pouvez toutefois en créer 3 à la fois.

Par ailleurs, les vidéos sortent uniquement au format vertical 9:16. C’est un choix taillé pour TikTok ou Instagram. Je pense que la version desktop et les formats horizontaux devraient arriver dans une prochaine mise à jour.

Le processus de création est encore un peu lent, parfois même plusieurs heures. Malgré un mode dit « rapide ». Mais l’accès gratuit à une technologie aussi avancée en vaut clairement la chandelle. Voilà de quoi laisser parler votre imagination et la transformer en mini-film en quelques lignes.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.