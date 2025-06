Veo 3 : 90% des humains confondent déjà les vidéos IA et la réalité… et vous ?

Est-ce que le mot Mountainhead vous dit quelque chose ? Il s’agit d’un long-métrage sorti directement sur la plateforme Max le 31 mai dernier. Ce film intrigue. Pas parce qu’il prédit le futur. Mais parce qu’il ressemble presque à notre présent depuis l’essor de l’IA.

L’histoire se déroule dans un chalet luxueux baptisé Mountainhead, clin d’œil au roman The Fountainhead d’Ayn Rand. Quatre géants de la tech s’y retrouvent pour leur réunion annuelle, coupés du monde. Cependant ce même monde part littéralement en vrille à l’extérieur.

L’IA sera responsable de notre descente aux enfers

Dans ce film, la cause du chaos n’est autre que l’invention des 4 acteurs de la tech. Ces milliardaires ont mis entre les mains du grand public un logiciel de génération de vidéos par IA.

Un outil tellement puissant qu’il permet de produire des deepfakes d’un réalisme effrayant. Très vite, le logiciel est détourné à des fins malveillantes. Émeutes, pillages, guerres de gangs, effondrements économiques… Et la fiction bascule dans une ambiance de fin du monde.

Pendant ce temps, nos brillants cerveaux tech débattent du montant de leurs fortunes respectives. Loin de toute forme de remise en question. Alors, comme je disais, l’histoire me rappelle notre présent. Les protagonistes évoquent sans équivoque Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman et Mark Zuckerberg.

Cela dit, loin d’un portrait gentiment moqueur de la Silicon Valley, Mountainhead attaque frontalement. Et ce, dans un style brutal et sans filtre, laissant derrière lui un paysage de cendres. Une œuvre radicale qui, avec ses 78 % sur Rotten Tomatoes, se hisse parmi les succès récents de la plateforme Max.

Reste à voir si cette dystopie en images demeurera de la fiction.

La question mérite d’être posée, savez-vous pourquoi ?

Parce que des plateformes comme Sora (OpenAI) ou Veo 3 (Google) permettent déjà à n’importe qui de générer des vidéos réalistes. Et c’est justement là que le film rejoint dangereusement notre réalité.

Des deepfakes sont actuellement partout. Sans parler de ceux qui les utilisent pour promouvoir des campagnes de désinformation et d’humiliation. Pire, certaines vidéos produites par IA sont déjà indiscernables des réelles.

D’après Ari Abelson, expert en intelligence artificielle et cofondateur d’OpenOrigins, 90 % des gens les confondent déjà. Et dans un ou deux ans, prévient-il, il deviendra quasi impossible de faire leur différence, quel que soit le type de contenu.

Que faire alors ? Abelson estime qu’il est essentiel de pouvoir prouver l’origine et l’authenticité d’un contenu dès sa création. Tous devront s’adapter pour garantir que les contenus qu’elles utilisent ou produisent sont bien réels et inviolables. Et ce, que ce soit les entreprises de presse, les assurances ou encore les forces armées.

Cet expert en IA propose ainsi une refonte structurelle d’Internet. Diviser l’espace numérique en deux sphères distinctes. L’une sera exclusivement humaine, avec des contenus vérifiés, tracés, garantis. L’autre sera laissée aux machines et à la création automatisée.

Et il prévient ! Si nous ne faisons rien, nous entrerons dans un monde où vérité et mensonge se confondent et où les faits eux-mêmes seront décidés non par la réalité… mais par l’opinion.

Et vous, vous en êtes où avec les vidéos IA ? Avez-vous déjà été trompé par un contenu généré par IA sans le savoir ?

N’oubliez pas non plus de nous dire en commentaire ce que vous pensez de la proposition d’Ari Abelson !

