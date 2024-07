Immersive Meeting ou les réunions du futur dans votre entreprise 

La réalité augmentée ne se limite plus aux jeux vidéo. Désormais, cette technologie est de plus en plus utilisée dans le domaine professionnel. Le concept d'Immersive Meeting est un des exemples les plus concrets.

Vidéoconférence, ce terme a gagné en popularité depuis plus de quatre ans. Effectivement, c'est un moyen pour organiser des réunions à distance dans une entreprise. Mais cette technologie a ses limites. La solution est simple : créer un espace de réunion boosté par la réalité augmentée. C'est la tech Immersive Meeting, une innovation pour les années à venir.

Immersive Meeting : qu'est-ce que c'est ?

La réalité augmentée est la base de ce concept innovant. En effet, l'Immersive Meeting est la combinaison de deux technologies. La vidéoconférence et la visualisation 3D. L'immersion sera totale pour toutes les équipes.

Tout commence par un appel vidéo traditionnel. Zoom ou autres, la plateforme dépend des utilisateurs. La magie opère lorsque les casques de réalité augmentée interviennent. Les participants auront des données en 3D, ainsi que d'autres informations sur leur propre bureau. Ils peuvent interagir avec ces contenus avec un simple geste.

L'interaction relève aussi de la technologie à disposition. Certains préfèrent les pointeurs, d'autres les mouvements de doigt. Il est aussi possible d'utiliser le regard pour naviguer à travers ces contenus 3D.

Pour faire simple, l'Immersive Meeting est un vrai environnement 3D pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Ce concept permet aussi de booster la productivité des employés.

Les avantages de l'Immersive Meeting

Certes, les plateformes de visioconférence existent. Ce sont déjà des solutions efficaces pour faire une réunion à distance. Cependant, ces technologies n'arrivent pas toujours à retenir l'attention des spectateurs. Il faut une approche différente, qui n'est autre que l'Immersive Meeting.

Un retour sur investissement considérable

C'est une évidence. Il faut des matériels de référence pour mener à bien une réunion immersive dans une entreprise. Casques de réalité augmentée, laptop dernier cri, rémunérations des techniciens, etc. Toutefois, c'est un placement comme les autres.

Les réunions classiques, en présentiel, nécessitent un investissement conséquent. Il faut payer les hôtels des participants, les frais de déplacement, la salle de conférence et encore plus. Cette approche intéresse surtout les multinationales.

Investir dans une plateforme d'Immersive Meeting de référence est alors une économie considérable sur le long terme. Et cette technologie ne concerne pas seulement les grandes entreprises, mais aussi les start-ups.

Booster l'engagement des employés

L'immersion totale brise les barrières de l'éloignement. Les participants avec la vidéoconférence et les visuels en 3D auront l'impression d'être dans une même salle. Ils peuvent interagir en temps réel avec la technologie des différentes plateformes. C'est comme un « face à face », mais à de kilomètres de distance.

« La collaboration en réalité augmentée ouvre un monde de possibilité avec une multitude d'avantages propres à cette gamme de technologie. Nous avons vu des participants constamment émerveillés par les éléments numériques qui prennent dans leur environnement physique d'un simple toucher ou glissement sur écran. L'expérience de réalité augmentée laisse une impression puissante et durable sur tout le monde en raison de sa nature interactive et immersive tout en étant ancrée dans la réalité » explique Ambrish Vivekanandan, Responsable marketing produit pour Zoho Lens.

Amélioration de la productivité

L'Immersive Meeting est aussi un gain de temps considérable pour les entreprises. Imaginez que vous devez vous rendre à une réunion importante. Au moins une heure de trajet, et quelques minutes de préparation, pour enfin être prêt. En moyenne, une réunion classique prend 2 heures.

Avec l'Immersive Meeting, les participants n'ont qu'à préparer leur casque AR, leur ordinateur, et s'installer. Ces étapes prennent 30 minutes maximum.

D'un autre point de vue, les visuels 3D retiennent aussi l'attention des participants. En 15 minutes de réunion 2.0, tout le monde aura compris le but des échanges. Cette approche améliorera ainsi la productivité de tous les employés. Toutefois, il faut des visuels adaptés pour atteindre cet objectif.

Immersive Meeting : pour qui ?

Toutes les entreprises peuvent exploiter cette technologie. Mais à l'heure actuelle, les multinationales sont enclines à l'utiliser. Question d'investissement ou de tendance ? La réponse n'est pas encore assez claire.

En effet, l'Immersive Meeting permet de perfectionner la collaboration entre les filiales de l'entreprise. C'est à une échelle internationale. L'objectif est de maintenir un lien entre les spécialistes à travers la planète. De ce fait, il est assez facile de booster les chiffres d'affaires avec une équipe motivée.

« L'assistance à distance améliorée par la réalité augmentée évite les temps d'arrêt coûteux en permettant un dépannage rapide et mains libres. Par exemple, l'un de nos clients, Micron, a évité plus de 300 heures d'arrêt en utilisant la réalité augmentée pour les opérations de fabrication. La technologie de réalité augmentée peut accélérer le transfert de connaissance grâce à des visualisations immersives et contextuelles. Les travailleurs apprennent mieux et exécutent des processus complexes grâce à la réalité augmentée » explique Jake Ledner, chef de produit chez Sphere.

Dans le domaine sanitaire

Ce secteur est sans doute le plus sollicité avec l'Immersive Meeting. En effet, la possibilité d'interaction par les contenus 3D accélère la formation des médecins. Par exemple, l'équipe chirurgicale peut apprendre aisément une nouvelle procédure d'opération à travers les casques AR. Le concept est aussi valable pour les interventions lourdes.

Dans le domaine de la high-tech

Les multinationales exploitent l'Immersive Meeting pour mieux communiquer avec leurs spécialistes à travers la planète. Google, Microsoft, et Meta utilisent actuellement cette technologie.

Et le domaine industriel ?

L'Immersive Meeting va surtout se focaliser sur les formations des employés. C'est le côté pratique de cette technologie, et une aubaine pour les nouveaux venus. En effet, ils peuvent apprendre une procédure en quelques jours.

Quand utiliser cette technologie ?

Réunion classique ou plus spécifique, l'Immersive Meeting peut être utilisé dans toutes les situations. Et cette approche ne s'arrête pas seulement aux activités internes de l'entreprise.

Présentation de produit

Focus sur l'expérience des clients et des investisseurs. Désormais, les vidéos, les présentations PowerPoint, et les démonstrations physiques ne suffisent plus. En effet, ces stratégies ne sont pas toujours efficaces. Le spectateur doit voir, toucher, le tout dans un environnement propice au produit.

Ce concept permet de dévoiler toutes les fonctionnalités d'une innovation en quelques minutes. Le client peut aussi interagir avec le contenu de présentation à partir de son casque AR.

L'imagination sera alors la seule limite. L'entreprise peut utiliser cette technologie marketing sur tous ses projets.

Formation et atelier

On peut rapidement maîtriser une nouvelle technologie avec l'Immersive Meeting. En effet, les participants peuvent se former sur leur casque AR, et manipuler l'outil durant tout le processus. C'est à la fois une formation théorique et pratique. Que demander de plus ?

N'oublions pas les réunions classiques

Rapports annuels, réunions périodiques, etc. Oui, on peut aussi utiliser l'Immersive Meeting dans toutes ces situations. Les participants seront attentifs, surtout avec des visuels 3D pour présenter les données.

Microsoft Mesh : l'outil d'Immersive Meeting de référence à l'heure actuelle

Oui, Microsoft vient de lancer une plateforme de réunion immersive. Cet outil est accessible à travers Meta Quest. C'est une innovation considérable, surtout pour les start-ups.

La plateforme transporte les participants vers un environnement immersif. Après tout, c'est un des objectifs majeurs d'une Immersive Meeting. C'est une manière de casser la routine, surtout dans les multinationales. Les participants seront plus inspirés, s'ils se retrouvent dans un endroit à part le lieu de travail. De plus, chacun peut personnaliser son atmosphère. C'est un des atouts de Microsoft Mesh.

Introducing Microsoft Mesh.



It enables presence and shared experiences from anywhere – across devices – through mixed reality applications. #MSIgnite pic.twitter.com/xbyO6trHdS — Microsoft (@Microsoft) March 2, 2021

Par ailleurs, les spécialistes de Microsoft se sont aussi focalisés sur les outils de conception. Si un participant a du mal à exprimer ses idées, les autres l'aident à créer un visuel 3D. Oui, il est possible d'accéder à l'espace personnel des utilisateurs.

Enfin, Mesh a considéré l'inclusion de tous les intervenants. Effectivement, on peut utiliser des avatars, au lieu de montrer son vrai visage. C'est le « Metavers » dans le monde professionnel. C'est une avancée conséquente, pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer devant une caméra.

Ce ne sont que des exemples, car Microsoft Mesh dispose de plusieurs fonctionnalités pour les usagers. Il faut l'utiliser pour avoir un aperçu de ses atouts.

L'avenir de l'Immersive Meeting

Les réunions immersives ne sont qu'à leur début. Effectivement, cette technologie n'est pas assez répandue auprès des start-ups. Le concept va sans doute se généraliser d'ici quelques années.

Cependant, l'Immersive Meeting va ouvrir la voie à plusieurs entreprises. Les spécialistes des casques AR ne vont plus se contenter du monde du gaming. Ils vont s'attaquer à un autre profil de public, avec des fonctionnalités plus avancées.

De leur côté, les entreprises qui adoptent cette approche vont connaître une émergence extraordinaire. Les employés seront plus créatifs et productifs sur le long terme. Cet environnement permet de booster les chiffres d'affaires. Un concept gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes.

Personnellement, je suis fan de cette technologie. C'est aussi un moyen pour alléger la pression lors des réunions avec les investisseurs. De plus, l'approche renforce les liens entre les collègues de travail. L'Immersive Meeting est vraiment une solution tout-en-un pour toutes les entreprises, sans distinction.

