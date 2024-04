Tout savoir sur le mesh, une histoire de routeur

Puisqu'Internet sert à rester en contact avec nos proches, travailler, et même nous divertir, une connexion de qualité devient indispensable. C'est là qu'entre en jeu les réseaux mesh. Ces dernières années, ils sont devenus de plus en plus populaires grâce à leur capacité à étendre la portée du Wifi dans toute la maison. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Comment ça marche et pourquoi devriez-vous utiliser un routeur mesh ? Découvrons ensemble les réponses à ces questions.

Définition du mesh, un réseau sans fil malléable

Un réseau mesh est un système constitué de plusieurs points d'accès sans fil interconnectés, appelés « nœuds ». Plutôt que de se connecter directement au routeur principal, les dispositifs utilisant un réseau mesh peuvent se connecter à n'importe quel nœud avec une meilleure connexion. Cela permet d'étendre efficacement la couverture Wifi dans toute la zone. Le système réduit les problèmes liés aux distances trop importantes ou aux obstacles physiques entre le routeur et les dispositifs.

Les réseaux mesh utilisent généralement la technologie des bandes passantes multiples (par exemple 2.4Ghz et 5Ghz) pour assurer un débit internet rapide et stable. Le flux demeure constant même lorsque la distance séparant les points d'accès est importante..

Fonctionnement du mesh, un réseau coopératif et autoorganisé

Les réseaux mesh sont dits « autoorganisés« . Pour cause, ils fonctionnent sans nécessiter une configuration manuelle ou une gestion constante. Les nœuds sont capables de détecter les autres points d'accès à proximité. Ils analysent la capacité de leur connexion et se réorganisent pour offrir la meilleure couverture possible.

Un autre élément clé du fonctionnement des réseaux mesh est la redondance. Grâce à cette caractéristique, si un nœud rencontre un problème ou tombe en panne, les autres points d'accès prennent le relais pour continuer à fournir une connexion stable aux dispositifs connectés. Cette propriété apporte ainsi une excellente résilience et fiabilité au réseau mesh.

Interopérabilité et évolutivité des réseaux mesh

L'un des principaux avantages des systèmes mesh est leur interopérabilité. Il s'agit de leur capacité à fonctionner avec diverses marques et modèles de routeurs, points d'accès et équipements réseau. Cela permet de créer un réseau mesh adapté à vos besoins spécifiques et même de l'étendre facilement si nécessaire. De plus, les réseaux mesh sont évolutifs et peuvent s'adapter aussi bien aux environnements domestiques qu'aux situations professionnelles.

5 raisons d'utiliser un routeur mesh :

Une meilleure couverture Wifi

Le principal avantage des réseaux mesh est qu'ils permettent de couvrir de plus grandes surfaces que les systèmes Wifi classiques. En ajoutant simplement des nœuds supplémentaires, vous pouvez étendre la portée du signal. Cette configuration a le mérite de garantir une connexion stable dans l'ensemble de votre domicile ou bureau.

Chaque dispositif mesh fonctionne comme un relais pour les autres dispositifs du réseau. Il élimine ainsi les zones mortes causées par les distances et les obstacles entre ces équipements. Ce faisant, le réseau mesh assure une connexion sans fil stable et fiable même dans les zones les plus difficiles à atteindre de votre espace de travail ou de votre domicile.

Un réseau plus rapide, stable et fiable

Grâce à leur fonctionnement auto-organisé et coopératif, les réseaux mesh sont capables de sélectionner automatiquement le meilleur chemin pour acheminer les données entre les dispositifs et le routeur. Cela permet d'éliminer les goulets d'étranglement et de réduire les temps de latence, améliorant ainsi les performances du réseau pour tous les dispositifs connectés.

La redondance et la résilience des réseaux mesh garantissent une connexion internet stable même en cas de panne d'un nœud. Avec un système mesh, vous pouvez être sûr que vos dispositifs bénéficient en permanence d'une connectivité fiable et constante.

Facilité de gestion et de déploiement

Les systèmes mesh sont plus faciles à installer et à gérer que les réseaux Wifi traditionnels. Grâce à leur interopérabilité, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès sans difficulté ou modifier la configuration pour répondre aux besoins changeants de votre maison ou entreprise. De plus, certains routeurs mesh sont même dotés de fonctionnalités automatisées et intelligentes pour faciliter encore plus leur gestion.

Tous les paramètres, les mises à jour et les informations concernant la santé du réseau sont accessibles en un seul endroit, ce qui évite aux utilisateurs de jongler entre différents outils de gestion. Par ailleurs, le réglage automatique des canaux Wifi et l'optimisation dynamique de la bande passante garantissent des performances optimales sans intervention manuelle.

Adaptabilité et évolutivité

Enfin, les réseaux mesh sont conçus pour être modulaires et évolutifs. À mesure que vos besoins en matière de couverture Wifi évoluent, il est facile d'étendre le réseau avec des nœuds supplémentaires. Les systèmes mesh peuvent ainsi s'adapter aussi bien à une petite installation domestique qu'à un vaste environnement professionnel.

Les réseaux mesh offrent une excellente solution pour améliorer la connectivité Wifi et la qualité de la connexion internet dans nos foyers et bureaux. Avec leurs nombreux avantages et facilités, ils sont destinés à gagner encore plus en popularité dans les années à venir.

Les inconvénients et dangers du routeur mesh

Un coût plus élevé

L'un des principaux inconvénients du réseau mesh est son prix. Les équipements et dispositifs nécessaires à la mise en place d'un tel réseau sont en effet généralement plus coûteux que ceux requis pour un réseau classique. Cependant, ce coût peut être justifié par les avantages offerts en termes de performance, de couverture et de gestion.

Potentiels problèmes de sécurité

Il y a quelques préoccupations concernant la sécurité des réseaux mesh. Comme chaque dispositif agit comme un relais pour les autres équipements du réseau, il est possible qu'une faille de sécurité sur un seul point puisse compromettre l'intégralité du réseau. Il convient donc de veiller à mettre à jour régulièrement les logiciels et de respecter les bonnes pratiques en matière de cybersécurité pour éviter toute intrusion ou vol de données. Je vous propose vivement de lire l'article : « Tout savoir sur la cybersécurité mesh, ce besoin vital en entreprise« .

1. Choisir les dispositifs adaptés

Pour créer un réseau mesh, vous aurez besoin d'au moins deux points d'accès (routeurs, commutateurs ou autres) compatibles avec cette technologie. Assurez-vous que les dispositifs choisis sont compatibles entre eux et qu'ils disposent de la fonctionnalité « mesh » afin de garantir leur interconnectivité.

2. Placer les dispositifs

Placez vos dispositifs mesh dans des endroits stratégiques afin de maximiser la couverture du signal Wifi. Idéalement, chacun d'entre eux doit être situé à une distance égale des autres points d'accès, car ceci garantira un meilleur débit et une meilleure stabilité du réseau. Veillez également à ne pas placer vos dispositifs près d'appareils électroniques ou d'obstacles susceptibles de créer des interférences (par exemple un réfrigérateur, un micro-ondes, etc.).

3. Utiliser un câble Ethernet pour relier les dispositifs principaux

Bien que l'une des principales forces du réseau mesh soit sa capacité à fonctionner sans fils, il est toujours recommandé d'utiliser un câble Ethernet pour relier vos dispositifs principaux entre eux. Ceci permettra d'assurer une meilleure stabilité et un meilleur débit, surtout lorsqu'il s'agit de transférer de grandes quantités de données.

4. Configurer le réseau mesh

Pour configurer votre réseau mesh, suivez les instructions fournies par le fabricant de vos dispositifs. Généralement, cette configuration se fait via une application mobile ou une interface web. Veillez d'ailleurs à attribuer un nom unique à votre réseau (SSID) et à choisir un mot de passe sécurisé pour protéger l'accès à celui-ci. Assurez-vous également de configurer les bandes passantes pour chaque dispositif afin de garantir une performance optimale.

Alternatives au mesh pour assurer la performance de votre réseau

Les points d'accès sans fil (Wifi)

Les points d'accès sans fil sont une solution simple et abordable pour étendre votre couverture Wifi sans passer par un réseau mesh. Simples à installer, ils se connectent directement à votre routeur principal et redistribuent ensuite le signal Wifi. Ils peuvent être positionnés à différents endroits de votre domicile ou bureau pour éliminer les zones sans connexion.

Les systèmes Wifi tribande

Contrairement aux systèmes bibande, les systèmes Wifi tribande permettent d'utiliser simultanément trois bandes de fréquence différentes (2,4 GHz et deux bandes de 5 GHz) afin d'optimiser la performance du réseau en évitant les interférences entre les appareils connectés. Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux environnements avec un grand nombre d'appareils nécessitant une connexion rapide et stable.

Les répéteurs Wifi

Les répéteurs Wifi fonctionnent sur le même principe que les points d'accès en amplifiant le signal existant pour étendre sa portée. Toutefois, leur utilisation peut entraîner une légère baisse des performances due à la duplication du signal. Les répéteurs Wifi représentent néanmoins une solution pratique et économique pour pallier certaines limitations des réseaux traditionnels sans passer par un système mesh complexe.

Les routeurs Wifi évolutifs

Ces routeurs offrent la possibilité d'accroître leur capacité grâce à l'ajout de modules supplémentaires. Il est ainsi possible de créer un réseau personnalisé en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. De plus, ces routeurs évolutifs prennent généralement en charge la technologie MU-MIMO, ce qui permet de proposer une connexion de meilleure qualité à un plus grand nombre d'appareils.

Le câblage Ethernet

Pour ceux qui recherchent une solution plus traditionnelle, le câblage Ethernet offre une connexion fiable et rapide dans toute la maison ou le bureau. Il est également possible de combiner cette méthode avec des points d'accès sans fil pour étendre encore davantage la couverture Wifi. Bien que moins flexible que les solutions basées sur un réseau sans fil, le câblage Ethernet peut garantir un niveau de performance élevé avec peu d'interférences.

