Qu’est-ce que le Wi-Fi et comment ça marche ?

La connectivité sans fil Wi-Fi est devenue essentielle pour les réseaux domestiques, l’Internet public, l’Internet des objets et bien plus encore. Créée pour faciliter la compréhension du réseau sans fil local, la technologie Wi-Fi est maintenant omniprésente et accessible à tous. Cette connectivité généralisée a également contribué à l’essor des appareils intelligents. Découvrez l’importance du Wi-Fi et tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Qu’est-ce que le Wi-Fi ?

Le Wi-Fi, également orthographié WiFi, est en réalité le diminutif de « Wireless Fidelity« . Il est devenu une technologie de réseau local incontournable. Cette technologie utilise des appareils fonctionnant sur les normes IEEE 802.11 et est désormais une marque déposée de la Wi-Fi Alliance. Les tests de certification d’interopérabilité limitent l’utilisation du terme Wi-Fi Certified aux produits réussis.

Les appareils compatibles avec la technologie WiFi sont de plus en plus variés. Ils incluent des ordinateurs, des consoles de jeux, des smartphones, des tablettes, des appareils photo numériques, des téléviseurs intelligents, des lecteurs audio numériques, etc. Les appareils compatibles peuvent se connecter à Internet via un WLAN et un point d’accès sans fil. Le hotspot, ou point d’accès, a une portée d’environ 20 mètres en intérieur, mais plus en extérieur.

Cependant, le WiFi utilise le plus souvent des ondes radio SHF ISM de 2,4 gigahertz (12 cm) et SHF de 5,8 gigahertz (5 cm). Bien que cela offre une grande commodité, cette technologie sans fil rend également les réseaux vulnérables aux attaques. Ainsi, toute personne à portée d’un contrôleur d’interface réseau sans fil peut tenter d’accéder au réseau. Le Wi-Fi, étant plus exposé aux attaques que les réseaux filaires en raison de sa nature sans fil.

La famille de technologies Wi-Fi Protected Access (WPA) a été créée pour pallier à cela. Elle offre une protection pour les informations circulant sur les réseaux WiFi et comprend des solutions pour les réseaux domestiques et d’entreprises. Les fonctions de sécurité de WPA évoluent constamment pour inclure des protections plus solides et s’adapter aux nouvelles menaces.

Les usages du Wi-Fi

Pour se connecter à un réseau local Wi-Fi, chaque ordinateur nécessite un contrôleur d’interface réseau sans fil. Ensuite, chaque station partage un seul canal de communication par radiofréquence, ce qui peut causer des interférences. Toutefois, une onde porteuse est utilisée pour transmettre les données. Ces données sont organisées en paquets sur un lien Ethernet, également appelé « trames Ethernet ». La transmission n’est pas garantie d’être obtenue, car toutes les stations reçoivent les transmissions sur ce canal à portée, ce qui crée un mécanisme de livraison de meilleur effort.

Un point d’accès sans fil

L’utilisation d’un point d’accès sans fil (AP) dans un réseau sans fil Cisco offre des avantages considérables. En plus, il facilite la connexion des travailleurs mobiles tout en permettant l’ajout de nouveaux appareils. Par ailleurs, un AP agit comme un amplificateur en étirant la bande passante provenant d’un routeur pour une meilleure portée.

Cependant, il ne se restreint pas à cette fonctionnalité spécifique. En effet, il fournit également des informations précieuses sur les périphériques du réseau, assure une sécurité proactive et peut être utilisé à de nombreuses fins pratiques. Par conséquent, l’utilisation d’un point d’accès sans fil est essentielle pour garantir des réseaux sans fil performants et fiables. En particulier, dans les environnements professionnels, la mobilité et la connectivité sont des facteurs clé pour lesquels un point d’accès sans fil est indispensable.

Qu’est-ce que le 802.11 et son lien avec le Wi-Fi ?

Les normes 802.11 décrivent le fonctionnement des réseaux locaux sans fil. Chaque norme est différente mais généralement rétrocompatible, depuis la première version déployée à la fin des années 1990. Le 802.11b a précédé le 802.11a, qui a ensuite évolué en 802.11g, 802.11n et autres. Toutefois, cette nomenclature complexe n’était pas conviviale pour le consommateur.

Par conséquent, le Wi-Fi Alliance a créé le terme générique Wi-Fi pour simplifier la compréhension du réseau sans fil local pour le grand public. Aujourd’hui, Wi-Fi est omniprésent et facilite la connectivité sans fil dans les foyers, les bureaux et les lieux publics, et contribue à l’explosion des appareils intelligents.

Débit

À mesure que les spécifications 802.11 évoluent, les besoins en bande passante augmentent également. Ainsi, la norme 802.11n utilise deux fois la bande passante de 802.11a ou 802.11g. En revanche, un seul réseau 802.11n est autorisé à un emplacement donné pour éviter les interférences. La norme 802.11n peut être limitée à une bande passante de 20 MHz pour éviter les interférences.

D’autre part, la norme 802.11ac utilise exclusivement la bande des 5 GHz pour les appareils récents. Elle permet un débit WLAN à plusieurs stations d’au moins 1 Gbit/s et un débit d’une seule station d’au moins 500 Mbit/s. En fin de compte, les normes 802.11 sont en constante évolution pour répondre aux demandes de plus en plus élevées en matière de bande passante et de performance.

Qu’est-ce qu’un routeur Wi-Fi pour bureau ?

Le moyen le plus courant pour se connecter sans fil à Internet est l’utilisation d’un routeur Wi-Fi de bureau. Ces routeurs sont des petites boîtes avec des antennes courtes pour diffuser le signal. Toutefois, la distance entre le routeur et l’utilisateur peut affaiblir le signal.

Pour remédier à cela, des prolongateurs de portée Wi-Fi sont souvent utilisés pour augmenter ou étendre la couverture Internet dans un espace de travail. Les prolongateurs de portée sont placés dans le réseau pour élargir la zone de couverture. En bref, ces dispositifs sont essentiels pour étendre la portée du réseau et assurer une connectivité fiable dans les environnements professionnels et domestiques.

Identifiant de l’ensemble de services (SSID)

Le Wi-Fi peut utiliser plusieurs canaux et partager ceux-ci entre plusieurs réseaux. Chaque ensemble de périphériques associés à un réseau Wi-Fi est appelé un ensemble de services. Ces ensembles peuvent être locaux, indépendants, étendus ou maillés. Chaque ensemble de services est associé à un identificateur appelé SSID (Service Set Identifier). Ce SSID identifie un réseau Wi-Fi particulier et est configuré dans les périphériques faisant partie de ce réseau. Il est ensuite transmis dans les paquets de données. Les paquets provenant de réseaux avec un SSID différent sont ignorés par les récepteurs.

Types de déploiements

Il existe quatre types de déploiements différents pour les réseaux sans fil. Le déploiement centralisé est le plus courant, utilisé dans les campus. En revanche, le déploiement convergé est adapté aux petites branches. Le déploiement basé sur le cloud utilise le cloud pour gérer les périphériques déployés sur site. Il nécessite des appareils gérés dans le cloud, offrant une visibilité complète sur le réseau via des tableaux de bord. Chacun de ces déploiements a ses propres attributs qui fonctionnent mieux pour différentes solutions. Avec le déploiement centralisé, on consolide le réseau sans fil, ce qui permet une facilité de mise à niveau. Le déploiement convergé offre aux clients une cohérence dans leurs connexions sans fil et filaires. Enfin, le déploiement basé sur le cloud est une solution à distance qui utilise le cloud pour gérer les périphériques réseaux déployés sur site à différents endroits.

Quels appareils peuvent utiliser le Wi-Fi ?

Le Wi-Fi a joué un rôle clé dans la croissance de l’Internet des objets. Cette croissance est due en grande partie à la capacité de la technologie à être installée sur une grande variété d’appareils. Les électroménagers, les téléviseurs et les consoles de jeux vidéo ne sont que quelques exemples. Le Wi-Fi est également apprécié pour son faible coût et sa performance puissante, ainsi que pour sa fiabilité. Globalement, le Wi-Fi est une technologie incontournable pour l’Internet des objets et a permis d’élargir considérablement les possibilités de connectivité.

Avec l’essor du Wi-Fi, la vulnérabilité aux pirates et autres attaques a également augmenté. Au départ, les réseaux Wi-Fi étaient souvent ouverts, permettant la circulation non sécurisée des données dans l’air. Néanmoins, cela posait un problème aux entreprises qui craignaient la divulgation de données sensibles à des tiers. Des protocoles de sécurité comme WEP, WPA et WPA2 chiffrent les données en transit pour protéger les réseaux Wi-Fi. Ces mesures ont été mises en place pour contrer les menaces d’attaques. Aujourd’hui, il est impératif de sécuriser les connexions Wi-Fi pour éviter les pertes de données et les atteintes à la vie privée.

Les attaques sur les réseaux Wi-Fi augmentent, mais le Wi-Fi Alliance a ajouté des protocoles de sécurité à la norme Wi-Fi Protected Access, tel que WPA3. Les utilisateurs sont protégés contre certains problèmes de sécurité lorsqu’ils se connectent à des points d’accès sécurisés via un WPA et une connexion VPN. Cependant, la sécurité ne peut être garantie à 100%. Les utilisateurs doivent toutefois continuer à suivre les meilleures pratiques de sécurité, comme la configuration de mots de passe forts et l’installation de mises à jour de sécurité régulières.

Pourquoi le Wi-Fi est toujours important ?

Le Wi-Fi continue de croître, offrant une connectivité à courte distance. En outre, le Wi-Fi Alliance travaille sur le Wi-Fi 7 pour arriver en 2024, qui apportera une augmentation de vitesse et de débit des données. Avec des offres à 60 GHz pour les technologies telles que la réalité virtuelle, le Wi-Fi reste important pour les utilisateurs professionnels et domestiques. Ils ont besoin d’une connectivité rapide et fiable pour travailler et se divertir. Le Wi-Fi est un élément clé de la technologie moderne, et il continue d’évoluer pour répondre aux besoins en constante évolution des utilisateurs. Le Wi-Fi promet une amélioration significative de la vitesse et de la qualité de la connectivité. Cette technologie est donc destinée à demeurer essentielle pour les années à venir.

De plus, il est capable d’atteindre une vitesse théorique maximale de 46 Gbps. Même à une estimation de 6 Gbps, il est plus rapide que l’Ethernet Gigabit. De ce fait, il peut remplacer complètement l’Ethernet, même pour une utilisation à des fins de trafic élevé comme la connexion aux services cloud. En outre, avec des milliers de produits capables de prendre en charge le Wi-Fi, la technologie est là pour rester. Avec un avenir brillant et plus rapide à portée de main, le Wi-Fi a déjà remplacé le réseau filaire pour la plupart des usages quotidiens.