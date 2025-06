Harry Potter est maintenant YouTuber VLOG, grâce à l’IA Google Veo 3

Harry Potter quitte les couloirs de Poudlard pour conquérir YouTube, tout ça grâce à Veo 3. Les vlogs du célèbre sorcier deviennent viraux, incarnant un réalisme sans pareil.

Des vidéos bluffantes, presque impossibles à distinguer de la réalité, c’est ce que promet le Veo 3. Ce tout nouveau bijou technologique de Google impressionne déjà par sa puissance. La preuve ? Il a réussi à transformer Harry Potter en star de vlog sur YouTube, le tout sans qu’on ne devine qu’il s’agit d’une création générée par l’IA.

Vlogs d’Harry Potter : une des réussites du Veo 3

Non, Daniel Radcliffe n’a pas changé de carrière. Ce n’est pas lui qu’on voit en train de vloguer son quotidien sorcier sur YouTube. Et pourtant sur TikTok, les vidéos vlog d’Harry Potter ont enflammé la plateforme. Elles ont gagné près de 15 millions de vues en à peine deux semaines.

Ces séquences plus vraies que nature ont été générées par une IA. Pas n’importe laquelle. Il s’agit de Veo 3, le tout dernier outil mis au point par Google. Avec cette technologie, plus besoin de caméra ni d’acteur.

Cette IA est en mesure de créer des vidéos vlog, des unboxings ou même des facecams. En plus, ceux-ci imitent parfaitement les productions humaines. Des angles de vue dynamiques au rythme fluide, chaque détail est bien pensé. Sans parler de la voix crédible ainsi que la lumière naturelle.

Inutile d’avoir recours à un studio ou des semaines de montage pour un résultat bluffant. Veo 3 fait tout le travail en seulement quelques minutes. Il suffit d’une demande précisée. D’ailleurs, de nombreuses personnes ont déjà démontré à quel point cette technologie est performante.

Les vidéos d’Harry Potter ne sont pas les seules qui ont impressionné. Il y a quelques semaines à peine, c’étaient des Stormtroopers qu’on voyait en train de raconter leur vie face caméra.

Une puissance qui impressionne mais qui inquiète aussi

On croyait avoir tout vu avec les deepfakes, mais voilà que Veo 3 pousse encore plus loin les frontières du possible. Cette IA, accessible au grand public, va encore plus loin. Parce qu’en quelques minutes, elle peut générer des vidéos ultra-réalistes. En plus, elle s’impose comme plus performante que son prédécesseur.

Avec une telle puissance à portée de clic, il n’est pas étonnant que l’outil fasse de plus en plus d’adeptes. En plus, vous n’avez pas à être un expert en IA pour pouvoir vous en servir. Et avec la monétisation active sur TikTok, certains créateurs flairent déjà la bonne affaire. Les vlogs IA ont donc la cote, surtout quand ils combinent deux ingrédients cultes, pop culture et plateforme virale.

Toutefois, cette nouvelle tendance soulève aussi son lot de questions. Parmi elles, celle des droits d’auteurs. Si certains s’amusent des détournements générés par l’IA, d’autres s’inquiètent de l’utilisation de personnages protégés sans accord.

