Veo 3 : l’IA vidéo de Google va-t-elle détruire la réalité ?

Google vient de lancer le générateur de vidéos IA Veo 3, et les réseaux sociaux sont en ébullition. Même le géant américain n’avait probablement pas anticipé ce que les gens allaient faire de ce nouveau jouet. Fausses pubs, reportages, films d’action, clips de rap, streams de jeux vidéo… allons-nous totalement perdre la notion de réalité ?!

Il y a encore quelques mois, les générateurs de vidéos IA comme OpenAI Sora nous faisaient doucement sourire. Des chats à cinq pattes, des visages qui fondent comme du camembert au soleil, des doigts en surplus… un carnaval numérique à la frontière du ridicule et du cauchemar.

Mais avec l’arrivée de Veo 3, la nouvelle bombe de Google DeepMind, le sourire se crispe. Parce que cette fois, on est passé du cartoon foireux à du Black Mirror en 4K. Et ça fait froid dans le dos…

Say goodbye to the silent era of video generation: Introducing Veo 3 — with native audio generation. 🗣️ Quality is up from Veo 2, and now you can add dialogue between characters, sound effects and background noise. Veo 3 is available now in the @GeminiApp for Google AI Ultra… pic.twitter.com/7rcXeBslyU — Google (@Google) May 20, 2025

Présenté en grande pompe lors de la conférence Google I/O 2025, Veo 3 est bien plus qu’un simple générateur de clips vidéo.

C’est une centrale créative totalement automatisée, capable de produire des vidéos ultra réalistes, fluides, expressives, et surtout sonores.

Oui, vous avez bien lu. Veo ne se contente plus d’animer des pixels : il leur donne une voix, un souffle, une ambiance. Bruitages, musiques, dialogues synchronisés, chants humains générés automatiquement : la machine parle, et peut même parfois supplier qu’on arrête le prompt. Littéralement…

DeepFake 3.0 : bienvenue dans l’illusion parfaite

D’un point de vue technique, Veo 3 impressionne. Il comprend des instructions complexes, respecte scrupuleusement les consignes des prompts, gère la lumière, les textures, les mouvements physiques avec une aisance qui rappelle plus Pixar que le laboratoire Google.

Et nous, on commence à sérieusement remettre en question le sens de l’expression « fiction interactive ».

Car là où les précédents modèles peinaient encore à générer des mains potables ou à animer un regard crédible, Veo 3 frôle l’indistinguable.

On a vu des vidéos de profs expliquant des cours à des personnes âgées, des filles tapant sur des claviers ASMR en gros plan, et même des girafes en mobylette à Manhattan.

Less than 24 hours since Google dropped Veo3 and people are already creating wild stuff! 13 insane examples 🧵👇 1. A giraffe riding a bike in NYCpic.twitter.com/ktGDnwol99 — TechHalla (@techhalla) May 21, 2025

Toutes d’un réalisme déconcertant, y compris dans le rendu sonore, avec des bruitages parfaitement ajustés et une spatialisation crédible.

Hollywood, la pub, le jeu vidéo : qui survivra à Veo ?

S’il est désormais possible de générer en quelques secondes des vidéos avec des acteurs crédibles, des dialogues, des effets spéciaux, et une bande-son complète, une lourde question se pose : pourquoi continuer à embaucher des scénaristes, des réalisateurs et des compositeurs ?

Pour beaucoup, ce n’est plus de la science-fiction : c’est une disruption totale de la chaîne créative.

Certains y voient déjà un eldorado. Des influenceurs tech s’enflamment : « Netflix va être le premier à industrialiser ça. Achetez des actions maintenant ! ».

Et en vrai, ce n’est pas si farfelu. Pourquoi dépenser des millions en production quand une IA peut sortir une mini-série en quelques heures, testée en A/B selon les émotions qu’elle génère, optimisée pour TikTok, traduite en 36 langues et ajustée selon la démographie de la cible ?

On est en train de passer du contenu artistique à du contenu cuisiné algorithmiquement pour être consommé à la chaîne.

Un professionnel de la pub se demande aussi pourquoi payer 500 000 dollars pour tourner des spots pharmaceutiques quand il peut faire la même chose pour 500 dollars de crédits Veo 3.

I used to shoot $500k pharmaceutical commercials. I made this for $500 in Veo 3 credits in less than a day. What’s the argument for spending $500K now? (Steal my prompt below 👇🏼) pic.twitter.com/4UH43EXDux — PJ Ace (@PJaccetturo) May 22, 2025

Et même le monde du jeu vidéo risque d’être chamboulé, puisque Veo 3 peut générer des vidéos de gameplay totalement crédibles en un claquement de doigts…

Des êtres humains bloqués dans une vidéo IA ?

L’une des capacités les plus troublantes de Veo 3 est de générer de vrais humains. Enfin… des trucs qui ressemblent à s’y méprendre à des humains.

Dans une vidéo devenue complètement virale sur le subreddit r/Singularity, deux « acteurs » synthétiques débattent avec une ironie grinçante de leur propre existence générée.

« On peut parler ! » lance l’un. « Fini le silence ! » jubile l’autre. Plusieurs vidéos similaires ont été créées et partagées sur les réseaux sociaux, et suscitent un profond malaise…

I did more tests with Google's #Veo3. Imagine if AI characters became aware they were living in a simulation! pic.twitter.com/nhbrNQMtqv — Hashem Al-Ghaili (@HashemGhaili) May 21, 2025

L’une des plus glaçantes montre un homme crasseux dans un bar qui regarde la caméra, ou plutôt le spectateur, et dit : « s’il te plaît, n’écris pas la suite. Je ne veux pas être dans ton film IA ».

S’ensuite une scène de ruines post-apocalyptique, où une femme court vers la caméra pour supplier qu’on écrive enfin un prompt qui les rende heureux.

C’est absurde, évidemment, mais c’est douloureusement convaincant. Et surtout, ça touche à quelque chose de nouveau : l’empathie générée.

On sait que ces gens ne sont pas réels, mais notre cerveau s’en moque. Il réagit quand même…

Un monde où vous ne pourrez plus croire vos yeux

Une ombre très inquiétante plane à l’horizon : celle d’un monde complètement saturé de vidéos IA, où il devient impossible de distinguer le vrai du faux, de savoir si un débat politique est réel ou fabriqué, si cette personne existe vraiment.

Si cette pub est une mise en scène ou une hallucination générée. On pensait que les DeepFakes allaient poser problème ? Veo 3 les a enterrés en moins de deux minutes de démo.

Ptdrrrrrrrr mais ça c’est de l’IA ça? Je vais immédiatement bloquer ma tante sur whatsapp j’ai pas les épaules pour l’ère qui va suivre moi https://t.co/oBQYCsh5FK — Arkunir (@Arkunir) May 28, 2025

Alors, Google se veut rassurant. Veo 3 est réservé aux professionnels, accessible seulement via le programme Ultra (à 249 dollars par mois), intégré à la suite Gemini/Flow.

Pour l’instant, il n’est pas question de laisser ce puissant outil entre toutes les mains. Mais les vidéo déjà disponibles sur X et Reddit montrent que certains y ont déjà accès, et que les détournements pleuvent.

Des vidéos humoristiques, des scènes dystopiques, des parodies politiques. La créativité humaine s’exprime et se déchaîne, mais via une IA. Ironique, non ?

Popular Meme brought to life with Veo3 + Audio pic.twitter.com/Qh78UAy4Ky — meme that make you smile (@fun_club_137) May 26, 2025

Et en parallèle, les voix s’élèvent. Pour les artistes, les enseignants, les journalistes, le spectre du remplacement est bien là.

Car si Veo peut générer des vidéos de formation, des publicités, des microfilms, des chansons… alors à quoi va servir l’humain, si ce n’est appuyer sur « Entrée » ?

Certains créateurs de contenus ASMR, par exemple, s’inquiètent. L’un d’eux a tweeté, après avoir vu une vidéo Veo reproduisant à la perfection ses gestes, son ambiance, son style : « J’ai mis 7 ans à construire cette esthétique. Une IA vient de me copier en 12 secondes. » Ce n’est pas juste une question d’emploi.

ASMR creators marked "not safe" from AI I've run dozens of #Veo3 prompts today, and this might be my most impressive output yet – the audio is insane. pic.twitter.com/GzcEPc55WC — Justine Moore (@venturetwins) May 21, 2025

C’est une question d’identité, de légitimité, de sens. Quand tout est générable, que vaut ce qui est vécu ? Quand une IA peut simuler la tendresse, la peur, la nostalgie… est-on encore ému, ou juste simulé ?

L’ère de la post-réalité vient de commencer

https://x.com/minchoi/status/1926065756942327964

Ce qui fascine autant qu’inquiète avec Veo 3, ce n’est pas juste sa technique. C’est son aptitude à brouiller la frontière entre le réel et la fiction, et à le faire avec un talent qu’on croyait jadis réservé aux artistes les plus sensibles.

Ce n’est plus juste une machine, mais une machine capable de nous faire croire qu’elle a une âme. En fragilisant notre perception de ce qui est vrai, Veo 3 s’attaque à notre réalité.

À une époque où la désinformation est virale, où l’attention est monétisée seconde par seconde, où le faux est parfois plus convaincant que le vrai, cette technologie-là pourrait bien changer notre rapport au monde.

Et en voyant le bond de géant réalisé par cette technologie en seulement deux ans, on ne peut que se demander si ce monde en question n’est pas qu’une gigantesque vidéo générée par l’IA du futur ?

