Sora 2 : cette vidéo du patron d’OpenAI va vous donner des cauchemars

Ceux qui ont vu la vidéo ne sont pas convaincus. Beaucoup pensent que Sora 2, l’IA vidéo d’OpenAI, n’a pas tenu les promesses si souvent vantées.

Il y a un an, Sora a fait sensation sur le web grâce à sa capacité à générer des vidéos impressionnantes à partir d’un simple prompt. Fort du succès de cette première version, le lancement de Sora 2 était très attendu.

Mais il semble que l’enthousiasme se transforme en déception. La faute à la vidéo de promotion qui vient de faire surface, affichant Sam Altman lui-même. Car, la démonstration technique de ce Sora 2 d’OpenAI s’avère peu convaincante.

Sora 2 : OpenAI signe un exploit ou un énorme flop ?

L’attente touche à sa fin ! Le 30 septembre 2025, OpenAI a enfin levé le voile sur Sora 2, la très attendue seconde version de son générateur de vidéo.

Sur le papier, les ambitions étaient grandes. Cette version améliorée du modèle de génération vidéo promettait des clips plus réalistes. Cela avec un audio synchronisé et une meilleure simulation du monde réel. De quoi susciter l’impatience !

OpenAI n’a pas lésiné sur les superlatifs pour présenter Sora 2. La firme assure que son outil est en mesure de traiter une multitude de types de vidéos. Il bénéficie aussi de « capacités avancées de simulation du monde ».

Ces capacités seraient même « essentielles pour former des modèles d’IA qui comprennent en profondeur le monde physique ». Autrement dit, Sora 2 ne serait pas juste un créateur de vidéo. L’outil est aussi un jalon majeur vers une IA capable de comprendre notre réalité. Ambitieux, non ?

Pour célébrer l’arrivée de Sora 2, OpenAI a publié une vidéo promotionnelle mettant en scène Sam Altman version IA. Pourtant, contre toute attente, ce clip, censé démontrer les capacités de l’application, a suscité une vague de réactions négatives.

Parce qu’on y découvre seulement un Altman aux yeux trop perçants, au regard figé, entouré de séquences étranges qui n’ont pas convaincu. Oui, c’est si évident que ça.

Pas convaincu ? Vous n’êtes pas le seul

Dans la vidéo, une version IA du patron d’OpenAI présente Sora 2. « En un an, nous avons redéfini ce qui est possible avec les images en mouvement », déclare le faux Altman d’une voix bien trop robotique.

Puis viennent les scènes étranges. Des jockeys sur des licornes, ou Altman assistant à un match avec des humains perchés sur des canards géants

Au lieu d’un effet « waouh », la vidéo a surtout déclenché des grimaces. Beaucoup d’internautes l’ont qualifiée de « saleté sans âme ». « C’est terriblement vide à regarder », a même lâché un ancien utilisateur de X.

Et la critique ne vient pas que du grand public. Des pros du cinéma s’en sont aussi mêlés. Le directeur de la photographie James Rogers n’a pas mâché ses mots : « C’est quoi ce foutu tas de merde ? Je déteste tout ça. Une horreur troublante, vide et sans âme. »

“Uncomfortably soulless to watch”



In other words, a perfect facsimile of Sam Altman — James Rogers – Cinematographer; Truth@24fps (@ChronoScopeFilm) October 1, 2025

Certes, OpenAI a du travail devant elle. Pas seulement pour améliorer Sora 2, mais surtout pour convaincre que son outil a de l’avenir.

