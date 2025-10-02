Gemini débarque dans les enceintes Google Home : l’IA va changer votre vie à la maison

Gemini for Home succède à Google Assistant et apporte une IA plus fluide, contextuelle et intelligente pour la maison connectée.

Après plusieurs mois de rumeurs et de fuites, la firme de Mountain View officialise Gemini for Home. Google Assistant disparaît ainsi progressivement de vos enceintes Google home et Nest. Gemini prend le relai pour offrir une assistance domestique personnalisée, qui interprète l’intention, anticipe les besoins.

Welcome to the Gemini era of Google Home, powered by our most capable AI yet. Today we’re introducing:

✨ The next generation of Gemini-powered Nest Cams and Doorbell — and the new Google Home Speaker

✨ Gemini for Home, so you can talk and collaborate more naturally with your… pic.twitter.com/6DBV7PbJNx — Google (@Google) October 1, 2025

L’assistant Gemini for Home est plus proactif

La principale rupture introduite par Gemini for Home concerne l’interaction. Si Google Assistant se limitait à des échanges transactionnels avec des réponses souvent mécaniques, son successeur engage une conversation continue.

Plus besoin de reformuler sans cesse les mêmes phrases. En effet, le nouvel assistant suit le fil du dialogue et ajuste son comportement en fonction des échanges précédents.

Google a aussi misé sur l’expérience sensorielle. L’assistant propose dix nouvelles voix plus naturelles pour se rapprocher du ton humain.

La firme a entièrement repensé Google Home pour accueillir cette nouvelle intelligence. Sur Android, le temps de chargement a été réduit de plus de 70 % et les plantages de 80 %. Les flux vidéo des caméras s’affichent 30 % plus vite et la navigation gagne en fluidité.

Avec Gemini for Home, tous les appareils trouvent leur place dans une seule interface : thermostats, détecteurs de fumée, serrures, enceintes et caméras, y compris les anciens modèles Nest.

L’organisation se structure désormais autour de trois onglets. Home, pour une vue d’ensemble instantanée. Activité qui conserve l’historique complet des événements. Automatisations permettant de créer des routines en une seule phrase grâce à l’IA.

En bonus, Google dévoile son moteur de recherche Ask Home. Il suffit de poser une question simple : « Qui a éteint la télévision en dernier ? » ou « Montre-moi la vidéo d’hier soir à 20 h ». Gemini for Home interprète la requête, analyse le contexte et livre une réponse claire et personnalisée.

Des caméras plus intelligentes et contextualisées

Les caméras et sonnettes connectées profitent aussi d’améliorations. Gemini for Home signale un « mouvement détecté » et contextualise l’événement.

Ces données s’intègrent ensuite dans un résumé quotidien, baptisé Home Brief, qui rassemble les moments clés de la journée. Plutôt que d’imposer une surveillance constante, l’assistant offre une lecture synthétique et pertinente des activités.

La transition de Google Assistant vers Gemini for Home est gratuite. Cependant, certaines fonctions sont réservées à un abonnement baptisé Google Home Premium.

Pour 10 dollars par mois aux États-Unis, les utilisateurs accèdent à Gemini Live. Un mode conversationnel activé par la commande « OK Google, j’ai envie de parler ».

Cette formule premium inclut aussi des automatisations avancées, la génération de rapports détaillés via Home Brief et une analyse enrichie des flux de caméras. En Europe, le tarif définitif n’a pas encore été communiqué, mais le déploiement est en cours sur iOS et Android.

La mise à jour s’effectuera progressivement sur l’ensemble des appareils Google Home et Nest commercialisés depuis 2016. Une nouvelle enceinte, baptisée Google Home Speaker, verra le jour en 2026 et sera entièrement pensée pour Gemini for Home.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.