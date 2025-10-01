Galaxy Ring : sa bague se met à gonfler, il finit à l’hôpital

Samsung assure que ce type d’incident avec la Galaxy Ring reste rare. Quant à Daniel Rotar, il a juré de ne plus jamais porter de bague connectée.

Lors d’un voyage à Hawaï, la mésaventure du YouTubeur Daniel Rotar a tourné au cauchemar. Peu avant l’embarquement, sa Galaxy Ring s’est mise à gonfler. L’anneau déformé se resserrait de plus en plus sur son doigt, causant une douleur. Sur X, il confiait son impuissance à retirer la bague par ses propres moyens.

L’outil de santé qui s’est retourné contre son porteur

Sur les photos partagées par Daniel Rotar, la Galaxy Ring apparaît méconnaissable. Sa couche interne se décolle, laissant une bosse anormale.

Malgré les tentatives à l’aéroport avec du savon et de la lotion, l’anneau est resté coincé. La douleur s’intensifiait, le doigt enflait et le YouTubeur a dû abandonner son vol pour rejoindre d’urgence l’hôpital.

Les médecins ont tenté plusieurs approches avant de libérer son doigt. L’application de glace et de lubrifiants médicaux a fini par réduire le gonflement et permettre le retrait de la bague connectée.

L’histoire se conclut sans séquelles physiques, mais l’expérience a profondément marqué l’influenceur, qui jure désormais de ne plus jamais porter de Galaxy Ring ni de bague intelligente.

Alertée par la situation, la branche britannique de Samsung a rapidement réagi. Dans sa réponse au message de Rotar, la marque l’a invité à poursuivre l’échange en privé.

Les bons gestes pour retirer une Galaxy Ring coincée

Dans un communiqué transmis à Tom’s Guide, Samsung a rappelé les méthodes les plus sûres pour retirer une bague coincée. L’usage d’eau froide ou de savon reste la première option.

Mais si ces solutions échouent, la marque conseille de consulter un professionnel de santé habilité à couper la Galaxy Ring le long d’un repère prévu à cet effet. Cette procédure permet d’éviter d’endommager la batterie intégrée et de réduire les risques pour l’utilisateur.

La cause exacte du gonflement reste inconnue. Daniel Rotar a toutefois avancé plusieurs pistes : chaleur intense à Hawaï, expositions répétées à l’eau salée et une batterie possiblement défectueuse.

Selon lui, la combinaison de ces facteurs aurait fragilisé la structure interne de la Galaxy Ring, jusqu’à provoquer sa déformation.

Le site officiel de Samsung précise pourtant que la bague résiste à l’eau salée en conditions modérées. Parallèlement, il recommande un rinçage et un séchage minutieux après chaque baignade.

Un entretien négligé pourrait altérer son étanchéité et, à terme, endommager la batterie. La marque insiste aussi sur l’importance de manipuler la Galaxy Ring avec précaution afin d’éviter rayures, usure prématurée et perte d’autonomie.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.